Physik-Nobelpreis geht an Deutschen Klaus Hasselmann und zwei weitere Forscher

Die Preisträger 2021

Von den unendlichen Weiten der Galaxie im vergangenen Jahr zu unseren ganz irdischen Problemen in diesem Jahr: Das Nobelkomitee in Stockholm verleiht den Nobelpreis für Physik in diesem Jahr "für bahnbrechende Beiträge zu unserem Verständnis komplexer physikalischer Systeme“.

Der Preis geht zu einem Teil an den Japaner Syukuro Manabe und den Deutschen Klaus Hasselmann "für die physikalische Modellierung des Erdklimas, die Quantifizierung der Variabilität und die zuverlässige Vorhersage der globalen Erwärmung“ und zur anderen Hälfte an den Italiener Giorgio Parisi "für die Entdeckung des Zusammenspiels von Unordnung und Fluktuationen in physikalischen Systemen vom atomaren bis zum planetarischen Maßstab".

Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger durch das Nobelkomitee in Stockholm

Große Freude in Deutschland! Der deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe Klaus Hartmann, Jahrgang 1931, war von 1975 bis 1999 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Der japanische Meteorologe und Klimatologe Syukuro Manabe, ebenfalls Jahrgang 1931, lehrt an der Princeton University in den USA. Der Italienische Physiker Giorgio Parisi, Jahrgang 1948, lehrt an der Universität La Sapienza in Rom.

Bahnbrechende Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme

Was die drei Preisträger verbindet, sind ihre Studien über chaotische und scheinbar zufällige Phänomene, heißt es in der Stellungnahme des Nobelkomitees. Komplexe Systeme zeichnen sich durch Zufälligkeit und Unordnung aus und sind schwer zu verstehen. Mit dem diesjährigen Preis werden neue Methoden zur Beschreibung dieser Systeme und zur Vorhersage ihres langfristigen Verhaltens gewürdigt.

Demnach legten Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann den Grundstein für unser Wissen über das Klima der Erde - und darüber, wie der Mensch es beeinflusst. Giorgio Parisi wird für seine revolutionären Beiträge zur Theorie ungeordneter Materialien und Zufallsprozesse ausgezeichnet.

Manabe legte Grundstein für Entwicklung von Klimamodellen

Manabe wies nach, wie ein erhöhter Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu einem Anstieg der Temperaturen an der Erdoberfläche führt. In den 1960er Jahren war er federführend bei der Entwicklung physikalischer Modelle des Erdklimas und erforschte als Erster die Wechselwirkung zwischen Strahlungsbilanz und vertikalem Transport von Luftmassen. Seine Arbeiten legten den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Klimamodelle.

Hasselmann beweist menschengemachten Klimawandel

Etwa zehn Jahre später schuf Hasselmann ein Modell, das Wetter und Klima miteinander verknüpft und damit die Frage beantwortet, warum Klimamodelle trotz des wechselhaften und chaotischen Wetters zuverlässig sein können. Hasselmann entwickelte auch Methoden zur Identifizierung spezifischer Signale, die sowohl natürliche Phänomene als auch menschliche Aktivitäten im Klima hinterlassen.

Der deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe Klaus Hartmann arbeitete am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.

Mit seinen Methoden konnte bewiesen werden, dass der Temperaturanstieg in der Atmosphäre auf den Kohlendioxidausstoß des Menschen zurückzuführen ist, also dass der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist. Das wurde von Klimawandel-Leugnern lange bezweifelt.

Parisi erkennt Strukturen in komplexen Systemen

Um 1980 entdeckte Parisi verborgene Muster in ungeordneten, komplexen Materialien. Seine Entdeckungen gehören zu den wichtigsten Beiträgen zur Theorie der komplexen Systeme. Sie ermöglichen es, viele verschiedene und scheinbar völlig zufällige Materialien und Phänomene zu verstehen und zu beschreiben, nicht nur in der Physik, sondern auch in anderen, sehr unterschiedlichen Bereichen wie Mathematik, Biologie, Neurowissenschaften und maschinelles Lernen.

"Die in diesem Jahr ausgezeichneten Entdeckungen zeigen, dass unser Wissen über das Klima auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage beruht, die sich auf eine strenge Analyse von Beobachtungen stützt. Die diesjährigen Preisträger haben alle dazu beigetragen, dass wir tiefere Einblicke in die Eigenschaften und die Entwicklung komplexer physikalischer Systeme gewonnen haben", so Thors Hans Hansson, Vorsitzender des Nobelkomitees für Physik.

Weitere Details werden wir hier fortlaufend ergänzen.

Der Physikpreis

Der Nobelpreis für Physik ist einer von zwei Preisen, die zweimal an dieselbe Person vergeben wurden. Der andere ist für Chemie.

John Bardeen war der glückliche Physiker und Ingenieur. Er gewann den Preis zuerst 1956 und dann noch einmal 1972, wobei er ihn beide Male mit zwei anderen Forschern teilte, und zwar jedes Mal für Arbeiten über Halbleiter.

Im Jahr 2020 wurde der Preis für zwei Entdeckungen verliehen:

Roger Penrose erhielt die Hälfte des Preises "für die Entdeckung, dass die Entstehung schwarzer Löcher eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist."

Reinhard Genzel und Andrea Ghez teilten sich die andere Hälfte des Physikpreises 2020 "für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum unserer Galaxie".

Die Woche der Preise

Der Physikpreis ist nur die zweite Auszeichnung in einer Woche voller Preise.

Den Anfang machte am Montag die Medizin. David Julius und Ardem Patapoutian erhielten den Preis für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung.

Am Mittwoch ist die Chemie an der Reihe.

Im weiteren Verlauf der folgen der Literatur- und der Friedensnobelpreis, am 11. Oktober wird die Auszeichnung im Bereich Wirtschaftswissenschaften verliehen.

120 Jahre Nobelpreis

Die Nobelpreise werden in diesem Jahr zum 120. Mal verliehen. In dieser Zeit hat sich die begehrte Auszeichnung den Ruf erworben, sowohl geheimnisvoll als auch rigoros zu sein. Sehr oft wird die Auszeichnung mehr als einer Person verliehen, aber mehr als drei können nicht ausgezeichnet werden.

Während viele Wissenschaftler im Stillen hoffen, eines Tages die Anerkennung eines Nobelpreises zu erhalten, sagte Gravitationswellenforscher Karsten Danzmann (selbst kein Nobelpreisträger) im DW-Gespräch, es reiche bereits aus, wenn die eigene Arbeit mit einem Nobelpreis in Verbindung gebracht wird und wenn andere Wissenschaftler die "Opfer" sind, welche "die ganze Last des Medienrummels tragen, um für eine gute Sache da zu sein".

Aber das Komitee ist hart: Wenn es in einem Jahr der Meinung ist, dass kein Nominierter den Preis wert ist, behält es sich das Recht vor, das Preisgeld in das nächste Jahr zu verschieben.

Die diesjährigen Preisträger erhalten ein Preisgeld von 10 Millionen schwedischen Kronen (etwa 980.000 Euro), eine Nobelmedaille und eine Reihe von anderen Schmuckstückchen.

Allerdings müssen sie sich noch bis zum 10. Dezember gedulden. Normalerweise findet an diesem Datum die feierliche Vergabe in Stockholm beziehungsweise Oslo statt. Wegen der Pandemie bekommen die Preisträger dieses Jahr erneut die Preise in ihren Heimatländern überreicht.