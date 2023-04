Champions League: Toni Kroos dirigiert Real Madrid ins Halbfinale

Unermüdlich lief er den Gegner an, bewegte sich geschickt über den Platz, um Räume zu schließen, ging immer wieder in die Zweikämpf und eroberte Bälle - und natürlich tat er nebenbei verlässlich auch das, was er am besten kann: Pässe sicher zum Mitspieler bringen.

Toni Kroos war im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid nicht der auffälligste Spieler, aber einer der effektivsten. Als eine Art "defensiver Dirigent" oder "bällesaugender Regisseur" seiner Mannschaft war der ehemalige deutsche Nationalspieler entscheidend daran beteiligt, dass die "Königlichen" aus Madrid - trotz einiger Chancen für Chelsea - letztlich einen eher stressfreien Abend erlebten und zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale der Königsklasse einzogen. Wie bereits im Hinspiel gewannen die Madrilenen mit 2:0.

Kroos - je älter, desto besser

Kroos, der bereits seit 2014 für Real Madrid spielt, den "Mythos", wie er selbst seinen Verein nennt, ist mittlerweile 33 Jahre alt, scheint aber offenbar immer noch in der Lage zu sein, sich weiterzuentwickeln. Bislang galt Kroos als verlässliche aber eher biedere und wenig risikofreudige "Passmaschine", die ab und zu auch mal mit einem Fernschuss ein Tor erzielt.

Der neue und der alte Sechser von Real Madrid: Toni Kroos (l.) und Casemiro (2.v.l.)

Das liefert Kroos nach wie vor. Allerdings ist er im System der aktuellen Real-Mannschaft nach dem Abgang des Brasilianers Casemiro zu Manchester United defensiv viel aktiver und stärker gefragt als zuvor. Casemiro ging als zentraler, defensiver Mittelfeldspieler keinem Zweikampf aus dem Weg und hielt Kroos und Luka Modric, die vor ihm postiert waren, den Rücken frei. Diese Aufgabe hat nun Kroos übernommen und er erfüllt sie mit Bravour. Obwohl es ihm, dem eher filigranen Achter, nur wenige zugetraut hätten, überzeugt Kroos auch als bissiger und zweikampfstarker Sechser.

19 Trophäen in neun Jahren

Der erfolgreichste deutsche Fußballspieler ist Kroos bereits. Neben der WM im Jahr 2014 hat er insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen - viermal mit den Madrilenen, zuvor einmal mit dem FC Bayern München. Hinzu kamen etliche weitere Titel, die er mit Madrid sammelte, insgesamt steht er aktuell bei 19 Trophäen in neun Jahren. Weitere acht aus seiner Münchener Zeit kommen hinzu.

Giftige Grätsche statt feiner Klinge: Toni Kroos beweist in seiner neuen Rolle Abräumerqualitäten

Und das Titelsammeln mit den "Königlichen" ist für Kroos noch nicht vorbei: Zwar geht die spanische Meisterschaft in dieser Saison wohl an den Erzrivalen FC Barcelona, jedoch steht Real im Pokalfinale und ist dort gegen CA Osasuna haushoher Favorit. Und auch in der Champions League geht nach dem Sieg beim FC Chelsea für die "Königlichen" der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung und dem insgesamt 15. Gewinn des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs weiter. Im Halbfinale wartet der Sieger des Duells zwischen Manchester City und dem FC Bayern München, das am Mittwochabend entschieden wird - nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel mit großen Vorteilen für City.

Noch ein Jahr Madrid?

Stimmen die neuesten Medienberichte, dann ist auch nach der Saison für Kroos noch nicht Schluss. Dass er nach seiner Zeit bei den Madrilenen für keinen anderen Verein mehr spielen möchte, hat er bereits angekündigt. Allerdings ist bisher unklar, wie lange diese Zeit noch dauern wird und ob er nicht vielleicht doch im Sommer seine Karriere beendet. Nach einem Bericht der Zeitung "Marca" soll Kroos seinen im Sommer auslaufenden Vertrag mit Real aber um eine weitere Saison verlängern wollen. Die Verantwortlichen Real Madrids wären wohl verrückt, wenn sie diesem Wunsch nicht entsprechen würden - schließlich wird Toni Kroos, je älter er wird, immer besser.

-----------

FC Chelsea - Real Madrid 0:2 (0:0) / Hinspiel: 0:2

Tore: 0:1 Rodrygo (56.), 0:2 Rodrygo (80.)

Zuschauer: 38.000