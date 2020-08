Champions League: Manchester City scheitert an Lyon

Der Traum vom Sieg in der Champions League ist für den englischen Top-Klub Manchester City und dessen Trainer Pep Guardiola ein weiteres Mal geplatzt. Im Viertelfinale zeigte Manchester gegen Olympique Lyon eine weitgehend konfuse Leistung und verlor verdient mit 1:3 (0:1). Lyon ging in der 24. Minute durch Maxwel Cornet in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte der ehemalige Bremer und Wolfsburger Kevin De Bruyne das 1:1 (69.). Die Freude der Engländer währte aber nur zehn Minuten, denn der eingewechselte Moussa Dembelé brachte die Franzosen wieder in Front (79.).

Eine einhundertprozentige Chance auf den 2:2-Ausgleich vergab in der 86. Minute dann Raheem Sterling, als er den Ball frei vor dem Tag aus fünf Metern weit über die Querlatte setzte. Im direkten Gegenzug fiel mit dem 3:1 durch Dembelé die Entscheidung (87.).

Statt Guardiola und ManCity treffen nun die Franzosen, die sich über die französische Liga erstmals seit vielen Jahren nicht für einen Europapokal qualifizieren konnten, im Halbfinale auf den FC Bayern, der nach der 8:2-Gala gegen den FC Barcelona endgültig Top-Favorit auf den Titel in der Königsklasse ist.