Champions League: FC Bayern will FC Villarreal "knacken"

Ausgangslage:

Keine Frage, der FC Bayern geht als klarer Favorit in das Viertelfinalduell gegen den FC Villarreal. Kaum jemand zweifelt noch am zehnten deutschen Meistertitel in Serie - auch wenn hinter dem souveränen 4:1-Erfolg am vergangenen Samstag in Freiburg wegen eines Wechselfehlers noch ein Fragezeichen steht. Ähnlich souverän wie sie in der Bundesliga agieren, sind die Bayern auch in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen. Nach sechs Siegen in sechs Vorrundenspielen schwächelten sie einzig im Achtelfinalhinspiel bei RB Salzburg (1:1), ließen aber im Rückspiel einen 7:1-Kantersieg folgen.

Julian Nagelsmann kann in Villarreal auf Nationalspieler Joshua Kimmich zurückgreifen, der nach der Geburt seines dritten Kindes wieder einsatzbereit ist. Auch der Kanadier Alphonso Davies steht nach fast viermonatiger Pause wegen einer Herzmuskelentzündung vor seinem Comeback.

Gegner FC Villarreal hat in der vergangenen Saison mit dem Sieg nach Elfmeterschießen im Europa-League-Finale gegen Manchester United den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert. In der Champions League kam Villareal bisher einmal ins Halbfinale: 2006 scheiterte das Team aus der Stadt am Mittelmeer am englischen Traditionsklub FC Arsenal.

In der spanischen Liga läuft es für die Mannschaft von Trainer Unai Emery derzeit nicht rund: Die Generalprobe am vergangenen Samstag bei UD Levante, bis dahin Schlusslicht der Tabelle, verlor Villarreal mit 0:2. Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der Verein aktuell nur Tabellensiebter. Doch die Bayern sollten gewarnt sein: Im Achtelfinale schalteten die Spanier den italienischen Rekordmeister Juventus Turin aus - mit einem 3:0-Auswärtssieg nach dem 1:1 im Hinspiel in Villarreal.

Stimmen:

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Villarreal hat einen Trainer, der insbesondere international schon sehr viel gewonnen hat. Es ist eine spielerisch erfahrene Mannschaft, die schon etwas erlebt hat und die es erst einmal zu knacken gilt. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir uns durchsetzen."

Das "Gelbe U-Boot", wie der FC Villarreal auch genannt wird, gewann 2021 die Europa League

Villarreal-Trainer Unai Emery: "Wir stehen im Viertelfinale der Champions League, weil wir gut sind. Wir respektieren den FC Bayern sehr. Wir wollen sie im Angriff und in der Abwehr schlagen, müssen aber eine perfekte Partie spielen, um zu gewinnen."

Statistik:

Es ist das dritte Duell zwischen beiden Mannschaften. Die ersten beiden - in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2011/2012 - entschied der deutsche Rekordmeister für sich: 2:0 gewannen die Bayern in Villarreal, 3:1 in München. Die Spanier schieden als Gruppenletzter aus. Am Ende jener Saison verloren die Bayern das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea mit 3:4 im Elfmeterschießen.

Zuletzt lief es für die Bayern gegen spanische Vereine gut: In den vergangenen sieben Europapokal-Duellen gab es fünf Siege und zwei Unentschieden. In der aktuellen Saison fertigten die Münchener in der Gruppenphase den FC Barcelona zweimal mit 3:0 ab.