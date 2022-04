Champions League: Titelverteidiger FC Chelsea vor dem Aus

Der überragende Karim Benzema hat Real Madrid den Weg ins Halbfinale der Fußball-Champions League geebnet. Der französische Nationalspieler steuerte im Viertelfinal-Hinspiel beim Titelverteidiger FC Chelsea alle drei Tore zum 3:1 (2:1)-Erfolg des spanischen Rekordmeisters bei. In der 21. und 24. Minute war er am Mittwochabend jeweils per Kopf zur Stelle. Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit nutzte er einen krassen Fehler von Chelsea Torwart Édouard Mendy, der den Ball verstolperte.

Den Londonern gelang nur durch Kai Havertz (40.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Nach der ersten Heimspiel-Niederlage in der Champions-League-Saison wird es für das Team von Trainer Thomas Tuchel im Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr MESZ) in Madrid schwer, das vorzeitige Aus in der Königsklasse zu verhindern.

FC Liverpool auf Halbfinalkurs

Jürgen Klopp darf dagegen mit dem FC Liverpool weiterhin darauf hoffen, in dieser Saison gleich vier Titel zu gewinnen. Fünf Tage vor dem Gipfeltreffen um die englische Fußball-Meisterschaft bei Titelverteidiger Manchester City siegten die Reds am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon mit 3:1 (2:0).

Liverpool legt beim Auswärtsspiel im Estadio da Luz von Lissabon den Grundstein zum Halbfinaleinzug

Der Ex-Leipziger Ibrahima Konate (17.), Sadio Mane (34.) und Luis Diaz (87.) erzielten die Tore für den Champions-League-Sieger von 2005 und 2019. Nach einem Fehler von Konate verkürzte Darwin Nunez (49.). Klopps Mannschaft, die bereits den englischen Ligapokal gewonnen hat, steht im FA Cup im Halbfinale. Somit ist das "Quadruple" aus Champions League, Meisterschaft und beiden Pokalwettbewerben für Klopp und Co. noch möglich.

Liverpools Meisterschaftskonkurrent Manchester City setzte sich - ebenfalls am Dienstag - mit 1:0 (0:0) gegen Atletico Madrid durch. Kevin De Bruyne war der Torschütze (70.). City hat noch nie die begehrteste Trophäe des Klub-Fußballs gewonnen. Vor einem Jahr waren Guardiola und sein Team im Endspiel am FC Chelsea gescheitert.

sn/asz/jk (SID, dpa)