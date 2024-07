Carlos Alcaraz schlägt Novak Djokovic im Wimbledon-Finale

Nach 2:07 Stunden hatte Carlos Alcaraz das Match eigentlich bereits in der Tasche: Er führte im Finale von Wimbledon gegen Novak Djokovic klar mit 2:0 nach Sätzen und hatte nun beim Stand von 5:4 und 40:0 drei Matchbälle. Doch der 21-jährige Spanier, der zuvor so dominant und sicher gespielt hatte, überdrehte im Angesicht des großen Erfolgs ein wenig und gab seinen klaren Vorteil doch noch einmal aus der Hand. Alcaraz wollte es erzwingen und seinen zweiten Wimbledon-Erfolg in Serie mit einem As klarmachen. Doch seine Aufschläge kamen plötzlich nicht mehr, Djokovic machte fünf Punkte in Folge und gewann das Spiel zum 5:5-Ausgleich und ging danach sogar mit 6:5 in Führung.

Djokovic: "Carlos war total heiß heute"

Alcaraz benötigte ein wenig Zeit, um sich wieder zu sammeln. Er schaffte den 6:6-Ausgleich und spielte dann im Tiebreak wieder so klar und konsequent wie zuvor. Schließlich nutzte er seinen vierten Matchball: Der Aufschlag kam, Djokovics letzter Schlag des Matches ging ins Netz und Alcaraz durfte über einen 6:2, 6:2 und 7:6-Sieg jubeln. Am Netz gab es bei der Gratulation eine innige Umarmung von Gegner Djokovic, dann kletterte Alcaraz die Tribüne hoch in die Box, in der seine Familie und sein Trainerteam saßen und wurde auch dort geherzt und gedrückt.

Alcaraz ist der neunte Spieler der langen Wimbledon-Historie, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. "Es war immer ein Traum, diesen Pokal zu gewinnen. Für mich ist das hier das schönste Turnier, die schönste Arena und die schönste Trophäe", sagte er, nachdem er den goldenen Siegerpokal zum zweiten Mal nach 2023 aus den Händen von Kate, der Prinzessin von Wales, entgegengenommen hatte. Die Ehefrau von Kronprinz William war bei einem ihrer zweiten öffentlichen Auftritte nach Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose mit großem Jubel in der Arena empfangen worden.

Prinzessin Kate wurde bereits gefeiert, bevor der erste Ball im Wimbledon-Finale gespielt war Bild: Takuya Matsumoto/AP/picture alliance

"Er war total heiß heute. Es war sicherlich nicht das Ergebnis, dass ich mir erhofft hatte, aber besonders in den ersten beiden Sätzen hat er außerordentlich gutes Tennis gespielt. Er ist der absolut verdiente Sieger heute", war Alcaraz zuvor auch von Djokovic gelobt worden. Der Serbe, der erst vor kurzer Zeit eine schwere Knieverletzung erlitten hatte und sich einer Operation unterziehen musste, muss weiterhin auf den 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere warten.

Krejcikova schlägt Paolini

Am Samstag hatte Barbora Krejcikova im Damen-Einzel von Wimbledon gewonnen. Die Tschechin setzte sich mit 6:2, 2:6, 6:4 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch und feierte nach ihrem Erfolg bei den French Open 2021 ihren zweiten Grand-Slam-Triumph. "Ich habe keine Worte, es ist unwirklich, was passiert ist", sagte Krejcikova bei der Siegerehrung und kämpfte gegen die Freudentränen. "Es ist definitiv der besten Tag meiner Karriere und meines ganzen Lebens."

Ihre Gegnerin musste dagegen nach dem verlorenen Endspiel bei den French Open in Paris die zweite Niederlage in einem Grand-Slam-Finale hinnehmen.