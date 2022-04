Bruce Willis hat Aphasie - Wenn plötzlich die Worte fehlen

Bruce Willis beendet Schauspielkarriere

Walter aus dem Hunsrück

Bruce Willis wird am 19. März 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein geboren, einer idyllischen Kleinstadt. Seine deutsche Mutter Marlene tauft ihn auf den Namen Walter - Bruce ist nur sein zweiter Vorname. Sein Vater David, ein Ex-G.I., zieht mit seiner Familie vor Bruces zweitem Geburtstag zurück in die Vereinigten Staaten. Willis wächst mit drei jüngeren Geschwistern in New Jersey auf.