Britischer Spendensammler Captain Tom gestorben

Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) ist tot. Das teilten seine Töchter Hannah und Lucy in einem Statement mit. Er hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Wegen Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, war Moore nicht gegen COVID-19 geimpft worden.

Bereits am Montag hatte eine Tochter Moores getwittert, ihr Vater sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er leide seit Wochen an einer Lungenentzündung. "Er war bis heute zu Hause, brauchte aber zusätzliche Hilfe beim Atmen", schrieb Hannah Ingram-Moore. Ihr Vater befände sich jedoch nicht auf der Intensivstation.

Mit diesem Rollator marschierte Tom Moore zum Rekord

Der 100 Jahre alte Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf knapp 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt. Er hatte sich ursprünglich vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag Ende April 2020 hundert Mal mit seinem Rollator seinen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Er hoffte, auf diese Art 1000 Pfund zusammenzubekommen - doch die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass er damit einen Guinness-Weltrekord erreichte. Es war die höchste Summe, die je einem Spendenlauf zusammenkam.

You'll Never Walk Alone

Der Senior wurde zu einer nationalen Berühmtheit. Das Militär ernannte ihn zum "Ehren-Oberst", an seinem Geburtstag donnerten Kampfflugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ihm zu Ehren über sein Haus in der Grafschaft Bedfordshire und im Juli wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Der britische Sänger und Schauspieler Michael Ball überredete Captain Tom sogar dazu, mit ihm und einem NHS-Chor die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" neu aufzunehmen. Prompt schoss der Song an die Spitze der Charts in Großbritannien.

Premierminister Boris Johnson schrieb am Sonntag auf Twitter, seine Gedanken seien bei Moore und dessen Familie. Der Veteran habe die gesamte Nation inspiriert.

Derweil drückte Queen Elizabeth II. ihre Trauer über den Tod des Rekordspendensammlers aus. "Die Königin schickt einen privaten Kondolenzbrief an die Familie von Captain Sir Tom Moore", teilte das Königshaus auf Twitter mit. "Ihre Majestät hat es sehr genossen, Captain Sir Tom und seine Familie letztes Jahr in Windsor zu treffen."

