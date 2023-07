Brennender Frachter: Umweltkatastrophe befürchtet

Ein Spaziergänger am Strand von Ameland blickt mit einem Fernrohr in Richtung des brennenden Frachters. Die Gefahr einer Ölpest für die Wattenmeer-Inseln ist nach Einschätzung der niederländischen Regierung gering: Ausströmender Treibstoff würde sich Richtung Norden in der offenen See verteilen, teilte der zuständige Minister für Infrastruktur und Wasserverwaltung, Mark Harbers, am Donnerstag mit.