Brasilien mit Traumtor und Sorgen um Neymar

Viel unterschiedlicher konnte die Gefühlslage kaum sein: Richarlison, im ersten Spiel der Brasilianer bei der Fußball-WM in Katar Doppeltorschütze gegen Serbien, lachte und scherzte nach seiner Auswechslung mit Dani Alves. Superstar Neymar brach dagegen in Tränen aus. Er hatte im ersten WM-Spiel kein Tor gemacht und konnte es nicht, wie angekündigt, dem gerade erst abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro widmen. Aber das war nicht der Grund dafür, dass Neymar weinte.

Neymar wieder bei einer WM verletzt?

Vielmehr fürchtete der Stürmer von Paris St. Germain wohl, dass die WM für ihn möglicherweise früh beendet sein könnte oder er zumindest einige Tage pausieren muss. Neymar hatte im Spiel viele Tritte der serbischen Verteidiger abbekommen. Einer war offenbar so heftig gewesen, dass sein Knöchel dick geschwollen war und gekühlt werden musste.

"Das ist schon verrückt, das träumst du als Kind, an so einer Stelle so ein Tor zu machen", freute sich dagegen Richarlison nach dem Spiel, dem mit seinem Seitfallzieher zum 2:0 das bislang schönste Tor dieser WM gelang. "Wir haben es geschafft, in der zweiten Halbzeit den Spieß rumzudrehen und das Spiel zu entscheiden." Der WM-Auftakt in Katar ist gelungen, aber reicht es auch dann zum Titel, wenn Neymar tatsächlich ausfällt? Wie teuer wäre der Sieg gegen die Serben bezahlt, wenn der Angreifer nicht wieder fit wird?

"Wir haben sofort mit der Behandlung begonnen, als er noch auf der Bank saß. Und wir haben die Behandlung in der Kabine fortgesetzt", sagte einer der brasilianischen Mannschaftsärzte. "Wir müssen jetzt 24 bis 48 Stunden warten, bis wir näheres sagen können." Nationaltrainer Tite gab sich bei der Pressekonferenz dagegen zuversichtlich, dass Neymar "bei dieser WM weiterspielen kann. Er wird diese WM fortsetzen!"

Richarlison macht Neymar Mut

Brasilien hat in Katar nichts anderes als den WM-Titel als Ziel, Neymar ebenso. Bereits 2014 im eigenen Land hätte es die sechste Weltmeisterschaft für den Rekordweltmeister geben sollen. Doch Neymar verletzte sich am Rücken und musste hilflos dabei zusehen, wie seine Selecao ohne ihn im Halbfinale mit 1:7 gegen Deutschland unterging. 2018 scheiterte man im Viertelfinale an Belgien. Auch damals vergoss Neymar viele Tränen. Diesmal soll der sechste Titel her, es wäre der erste einer südamerikanischen Mannschaft seit dem Sieg Brasiliens bei der WM 2002 in Japan und Südkorea.

"Vor vier Wochen lag ich selbst noch weinend auf dem Rasen, ich war verletzt", versuchte Richarlison seinem Teamkameraden Mut zu machen. "Ich hatte sogar Angst, überhaupt nicht zur WM fliegen zu können. Aber alle Anstrengungen haben sich gelohnt."

Ob auch Neymar demnächst wieder lachen kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Mit geschwollenem Knöchel humpelte er nach dem Abpfiff in die Kabine. Seine Tränen waren getrocknet, aber richtig glücklich sah er nicht aus.