Brain Fog: Nicht nur COVID-19 führt zu Nebel im Gehirn

Das Gehirn - Rätsel der Menschheit

Wilde Szenen zeigen Gefühle

Menschenfiguren streiten, kämpfen, leiden, verletzen, verwandeln sich und beobachten - Einblicke in einen menschlichen Schädel gewährt der britische Künstler Richard Ennis in seinem Bild von 1991. Die teils verstörenden Szenen spiegeln offenkundig menschliche Gefühle wider. Wie es scheint, wurde Ennis durch Anatomiebücher in seiner Kindheit inspiriert. In der Bonner Ausstellung lassen sie staunen.