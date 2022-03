Kultur-Boykott gegen russische Künstler - Solidarität mit der Ukraine

Die Boykott-Meldungen in den Medien überschlagen sich. Immer mehr Künstler und Kulturinstitutionen in Europa solidarisieren sich mit der Ukraine. Zuletzt hat das internationale Filmfestival von Cannes bekanntgegeben, dass man aus Protest gegen den Ukraine-Krieg in diesem Jahr keine russischen Delegationen aus Russland empfangen will. Auch kritische Filmemacher sind vom Boykott betroffen, obgleich man den Mut all jener bewundere, "die in Russland das Risiko eingehen, gegen die Invasion der Ukraine zu protestieren".

Auch die Europäische Filmakademie (EFA) hat den Einmarsch von Präsident Putin in die Ukraine unmissverständlich verurteilt und Russland von den European Film Awards verbannt.

Auch Künstler in Russland protestieren

Plakate wie dieses mit der Aufschrift "Kein Krieg" in St. Petersburg lässt die russische Regierung schnellstmöglich entfernen

Trotz aller Gefahren von Repressionen wird auch der Widerstand russischer Künstlerinnen und Künstler im eigenen Land immer stärker. Eine Gruppe von russischen Kinderbuchautorinnen und -autoren hat sich solidarisiert und Wladimir Putin aufgerufen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der Intendant des Moskauer Bolschoi Theaters, Wladimir Urin, hatte eine Petition unterschrieben, die von allen Konfliktparteien fordert, die Feindseligkeiten einzustellen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Urin gilt als Unterstützer Putins und trägt sogar den Ehrentitel "Volkskünstler Russlands".

Es gibt russische Kulturverantwortliche, die aus Protest gegen Putin sogar ihre offiziellen Ämter niederlegen, wie der Kurator und die Künstler des russischen Pavillons für die Kunstbiennale in Venedig. Sie hatten ihre Arbeit am Pavillon eingestellt. Der mitwirkende Künstler Kirill Savchenkov sagte in einem Instagram-Post: "Es gibt keinen Platz für Kunst, wenn Zivilisten unter dem Beschuss von Raketen sterben, wenn Bürger der Ukraine sich in Notunterkünften verstecken, wenn russische Demonstranten zum Schweigen gebracht werden."

Pianist Lars Vogt will in Russland nicht mehr auftreten

Ähnlich sieht es auch der deutsche Pianist Lars Vogt und findet deutliche Worte: "Solange dieser Kriegsverbrecher an der Macht ist, gehe ich dort nicht mehr hin", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Welle. Er wisse, dass es auch kämpferische Kräfte in Russland gebe, aber eben auch viele, die der russischen Propaganda in den letzten Jahren bedingungslos gefolgt seien. "Diese Art von Gehirnwäsche hat einfach zu einer völligen Vergiftung des Volkes geführt und leider haben sich dem wenige entgegengestellt", sagt Vogt, der das Land und die russische Sprache gut kennt.

Lars Vogt will in Putins Russland vorerst nicht mehr auftreten

Gerade Exilrussen, darunter auch Künstler, nutzten aus alter Heimatverbundenheit russische Medienkanäle als einzige Informationsquelle, meint Lars Vogt, der eigentlichein großer Russlandfan ist. Er hat die Gastfreundschaft und den Humor der russischen Menschen lieben gelernt. Doch mit Leuten, die sich offen für Putin positionieren, könne er nichts anfangen. "Ich weiß nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll und dann möchte ich einfach auch nicht mit ihnen musizieren."

Russische Künstler jetzt nicht fallen lassen

Anders als Lars Vogt hat der renommierte estnische Dirigent Paavo Järvi noch am 28. Februar ein Konzert mit dem russischen Jugendorchester in Moskau geleitet. Freunde hatten ihn gedrängt, das Konzert abzusagen und Russland zu verlassen, doch er habe sich nach reiflicher Überlegung anders entschieden, schreibt er auf seiner Homepage. "Man darf die jungen Menschen nicht für das barbarische Vorgehen ihrer Regierung bestrafen." Schließlich seien sie genauso schockiert und gegen den Krieg wie er selbst. Järvi verurteilt entschieden das Vorgehen der russischen Regierung.

Dokumentarfilme Sergei Loznitsa warnt davor russische Filme bei Wettbewerben zu boykotieren

Dass auch regimekritische russische Künstlerinnen und Künstler vom ausländischen Boykott betroffen sind, moniert der ukrainische Filmemacher Sergei Loznitsa. Ihm geht der Aufruf zum Boykott russischer Filme seitens der Europäischen Filmakademie zu weit. "Was vor unseren Augen passiert, ist schrecklich, aber ich bitte Sie, nicht in Wahnsinn zu verfallen. Wir dürfen Menschen nicht nach ihren Pässen beurteilen." Es zählten nur die Taten. "Ein Pass ist an den Ort gebunden, an dem wir zufällig geboren wurden, während eine Handlung das ist, was ein Mensch freiwillig tut", so Loznitsa in einem Brief an die Verantwortlichen der EFA.

Keine Gewissensprüfung für Künstler?

Die Starsopranistin Anna Netrebko verurteilt zwar den Krieg, distanziert sich aber nicht von Putin. Um Kritik an ihrer Haltung zu umgehen, tritt sie zunächst nicht mehr auf. Der Boykott der russischen Kultur kann bis hin zu Entlassungen führen. So trennten sich die Münchener Philharmoniker von ihrem russischen Chefdirigenten Valery Gergiev, der zur Aufforderung, sich von seinem Freund Putin zu distanzieren, geschwiegen hatte.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Cannes schließt russische Delegationen aus Das Filmfestival von Cannes hat entschieden, "keine offiziellen russischen Delegationen" oder regierungsnahe Personen zu empfangen. Eine Reihe von Filmfestivals, darunter Glasgow und Stockholm, reagieren ähnlich. Locarno schließt sich dem Boykott dagegen bislang nicht an. Die Filmfestspiele von Venedig zeigen in kostenlosen Vorführungen einen Film über die russische Annexion der Krim 2014.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Russland vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen Die den ESC organisierende Europäische Rundfunkunion (EBU), erklärte am 25. Februar, dass "angesichts der beispiellosen Krise in der Ukraine die Aufnahme eines russischen Beitrags den diesjährigen Wettbewerb in Misskredit bringen würde". Inzwischen hat die ukrainische Folk-Rap-Gruppe Kalush Orchestra (im Bild) die besten Siegesaussichten.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Opernhäuser setzen Bolschoi-Kooperation aus Das Royal Opera House in London hat die Sommersaison des Moskauer Bolschoi-Balletts gestrichen. Auch die New Yorker Metropolitan Opera nimmt ihre "Lohengrin"-Inszenierung - eine Bolschoi-Koproduktion vom Spielplan. Wladimir Urin, Direktor des Bolschoi, galt bislang als Putin Anhänger. Nun gehört er zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs gegen den Krieg.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Valery Gergiev - Konzerte abgesagt Viele russische Künstlerinnen und Künstler haben die Ukraine-Invasion verurteilt. Nicht so Valery Gergiev: Trotz eines Ultimatums der Münchner Philharmoniker, sich öffentlich zu positionieren, schwieg der seit 1992 mit Putin befreundete Maestro. Am 1. März entließ das Orchester seinen vormals gefeierten Chefdirigenten. Auch zahlreiche Konzerte Gergievs in Europa und den USA wurden abgesagt.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Russische Künstler ziehen sich von der Biennale in Venedig zurück Nicht immer sind es die Veranstalter, die aktiv werden. Bei der Biennale von Venedig ab 23. April 2022 sind die Künstler und Kuratoren der russischen Ausstellung selbst zurückgetreten. Auf Instagram erklärten sie, dass "der russische Pavillon geschlossen bleiben wird". Aus Protest gegen die Tötung von Zivilisten durch Raketen und die Unterdrückung der Kriegsgegner in Russland.

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Hollywood stoppt Filmstarts in Russland Nach Disney haben auch Warner Bros, Sony, Paramount Pictures und Universal beschlossen, ihre Filme nicht mehr in die russischen Kinos zu bringen. "The Batman" (Bild) sollte am 4. März anlaufen. Zudem von der Entscheidung betroffen sind Disneys Pixar-Animationsfilm "Turning Red", "The Lost City" und "Sonic the Hedgehog 2" von Paramount sowie der Marvel-Film "Morbius".

Russlands Ukraine-Angriff: Wie die Kultur sich wehrt Konzerte in Russland abgesagt "Ukraine, wir stehen zu dir und zu allen in Russland, die sich diesem brutalen Akt widersetzen", sagte Nick Cave. Er hat seine für den Sommer geplanten Russland-Termine abgesagt, genau wie viele andere Bands, etwa Franz Ferdinand, The Killers, Iggy Pop und Green Day. Auch der beliebte russische Rapper Oxxxymiron hat seine Auftritte in Russland gecancelt und zu einer Antikriegsbewegung aufgerufen. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (st)



Julian Nida-Rümelin, der Philosoph und ehemaliger Kulturstaatsminister der Bundesregierung, sieht das kritisch. Es sei strikt gegen eine Gesinnungsprüfung für Künstlerinnen und Künstler, sagte er im Interview mit dem Radiosender Deutschlandfunk. "Das Verhältnis zu russischen Künstlern, zur russischen Kultur zu schädigen, das finde ich ganz falsch. Denn wir müssen - und das gehört zu einer Gesellschaft dazu - unterschiedliche Meinungen aushalten können." Er hätte Valery Gergiev nicht entlassen und ihm erst gar nicht die Gewissensfrage gestellt.

Das Recht auf Meinungsfreiheit

Gilt seit langem als Freund und Befürworter Vladimir Putins: Der bisherige Chefdirigent der Münchener Philharmoniker

Ist der Rauswurf des Dirigenten denn rechtens? Die Meinungsfreiheit ist in Europa und gerade in Deutschland vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Diktatur ein hohes Gut und im Grundgesetz verankert. "Der Chef kann einen Musiker nicht zwingen, etwas Politisches zu sagen, hinter dem er nicht steht", sagt der Kölner Medienanwalt Christian Solmecke gegenüber der DW. Das Recht auf Meinungsfreiheit erlaube Valery Gergiev, seine Haltung zu verschweigen oder nur indirekt zu äußern.

Allerdings dürfe man als Arbeitnehmer auch außerhalb des Dienstes dem Arbeitgeber keinen Schaden zufügen. "Diese sogenannte Treuepflicht kann sich letztlich auch auf die öffentliche Positionierung in einer weltpolitischen Angelegenheit ausdehnen, wenn die politische Haltung geeignet ist, die Reputation des Arbeitgebers zu schädigen." In diesem Fall wäre es rechtmäßig, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. "Wenn sich ein leitender Angestellter wie Herr Gergiev als Chefdirigent in der Öffentlichkeit weigert, sich vom Angriffskrieg Russlands zu distanzieren, kann eine derartige Extremhaltung im Ausnahmefall eine Kündigung rechtfertigen." Allerdings habe Gergiev geschwiegen und sich gar nicht geäußert und das wäre eine Sache, die nur vor Gericht zu klären sei.

So bleibt es in Deutschland vor allen Dingen eine moralische Frage, den Krieg in der Ukraine zu verurteilen. Dazu hat der in Russland geborene Pianist und politische Aktivist Igor Levit eine klare Haltung auf Instagram gepostet:

"Musiker zu sein befreit dich nicht davon, Bürger zu sein und Verantwortung zu übernehmen." Es sei inakzeptabel sich nicht gegen die Politik eines Staatsoberhauptes aus der eigenen Heimat zu positionieren, der einen Krieg gegen ein anderes Land beginnt, so Levit. Man dürfe sich nicht hinter der Musik und dem Musikerdasein verstecken.