Borussia Dortmund vor FC Bayern an der Spitze

Ein kurzer Sprint in den freien Raum, ein überlegter Schuss vorbei am Mainzer Torhüter und dann der Jubelschrei ins Gesicht von Vorlagengeber Jude Bellingham - so feierte Erling Haaland seine gelungene Rückkehr auf den Rasen nach wochenlanger Verletzungspause. Der Norweger trug mit einem verwandelten Handelfmeter (54. Minute) und einem erfolgreich abgeschlossenen Konter (90.+4) entscheidend zum 3:1 (1:0)-Heimsieg des BVB bei, durch den die Schwarz-Gelben zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernahmen.

"Wir sind enorm dankbar, das Erling wieder mitspielen kann", sagte BVB-Kapitän Marco Reus, der die Dortmunder mit einem sehenswerten Weitschuss vor 63.812 Zuschauern in Führung gebracht hatte (3.). "Seine einfache Präsenz ist für uns enorm wichtig, da er zu jeder Zeit mehrere Spieler an sich bindet. Bei seinem Comeback dann noch zwei Tore zu machen ist Top - dafür haben wir ihn verpflichtet." Die Mainzer kamen zwar durch Jonathan Burkardt zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (87.), doch die drei Punkte blieben in Dortmund. Der BVB hat nun 18 Zähler auf dem Konto. Die beiden nach dem 7. Spieltag führenden Teams, Leverkusen und Tabellenführer FC Bayern, die beide 16 Punkte haben, treffen erst am Sonntag im direkten Duell aufeinander.

Gladbach und Stuttgart teilen Punkte

Mit einem Sieg wäre der Anschluss an das obere Tabellendrittel hergestellt gewesen - das galt für beide Teams, doch am Ende schaffte weder Borussia Mönchengladbach noch der VfB Stuttgart den ersehnten Dreier. Das Samstagabendspiel des 8. Spieltags endete 1:1 (1:1).

Konstantinos Mavropanos nimmt Maß und haut den Ball aus über 20 Metern Entfernung ins untere, linke Toreck

Nachdem der Stuttgarter Defensivspieler Konstantinos Mavropanos die Gäste mit einem platzierten Weitschuss in Führung gebracht hatte (15.), gelang Jonas Hofmann ein ähnlich sehenswerter Treffer per Volleyschuss (42.). Weitere Tore kamen nach der Pause aber nicht mehr hinzu - und beide Klubs bleiben vorerst im Mittelfeld der Tabelle stecken. "Wir haben einen extremen Aufwand betrieben, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl. "Schade, dass wir uns nicht belohnt haben."

Frankfurt patzt gegen Hertha

Vor der Länderspielpause hatte Eintracht Frankfurt vor allem dank Torhüter Kevin Trapp noch den Sieg gegen den FC Bayern gefeiert, diesmal mussten die Frankfurter sich über eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Hertha BSC ärgern. Zweimal konnte die Eintracht-Defensive eine Flanke von links nicht klären, Marco Richter (7.) und der erst Sekunden zuvor eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp (62.) nutzten das aus. Für Frankfurt traf Goncalo Paciencia per Foulelfmeter (78.).

Für den ehemaligen Frankfurter Sportvorstand und jetzigen Sport-Geschäftsführer der Hertha, Fredi Bobic, war es eine gelungene Rückkehr. Die Eintracht wartet dagegen weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison und beendete zudem eine Serie von zuvor 22 ungeschlagenen Spielen auf eigenem Platz. "Wir sind alle sehr enttäuscht. Speziell die erste Halbzeit war nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Wir sind alle schuld an dieser Niederlage. Hertha ist ein völlig verdienter Sieger."

Union mit drittem Sieg in Folge

Jubel gab es auch beim anderen Berliner Bundesligisten: Der 1. FC Union besiegte den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0). Unions Torjäger Taiwo Awoniyi schloss kurz nach der Pause einen Konter erfolgreich ab (49.). Sheraldo Becker verwertete in der Schlussphase eine weite Flanke in den Strafraum per Kopf (83.). Für Union war es der dritte Bundesligasieg in Folge, Wolfsburg wartet dagegen nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Dank an den Fußballgott? Taiwo Awoniyi (l.) feiert den Führungstreffer gegen Wolfsburg

Nur wenige Torszenen sahen die Zuschauer beim Duell der beiden Aufsteiger Greuther Fürth und VfL Bochum, das 0:1 (0:0) endete. Kurz vor dem Abpfiff brachte eine Standardsituation den einzigen Treffer der Partie: Bochums Anthony Losilla traf nach einer Freistoßflanke aus kurzer Distanz per Kopf (80.).

Freiburg rettet einen Punkt

Mit Wehmut und Tränen in den Augen hatten die Freiburger vor drei Wochen dem Dreisamstadion Lebewohl gesagt - nun gelang der Einstand in der neuen Spielstätte zumindest zum Teil. Beim 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig schoss mit Emil Forsberg per Foulelfmeter zwar ein Leipziger den ersten Treffer des Spiels (32.), jedoch kamen die Freiburger stark zurück und erkämpften wenigstens noch einen Punkt. Der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong traf zum 1:1 und trug sich als erster Torschütze des Sportclubs im neuen, modernen "Europa-Park-Stadion" in die Geschichtsbücher des Vereins ein.

Baumgart: "Arsch vollbekommen"

Zum Auftakt des 8. Spieltags war der 1. FC Köln am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim mit 0:5 (0:1) unter die Räder gekommen. Es war die erste Niederlage nach zuvor fünf ungeschlagenen Ligaspielen für die Kölner. "Wir haben den Arsch vollbekommen", analysierte FC-Trainer Steffen Baumgart und kündigte an: "Das wird nicht schnell abgehakt. Denn das sind die Spiele, aus denen du eine Menge lernen kannst. Wir müssen die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen."

Der 8. Spieltag der Bundesliga in Zahlen:

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Reus (3.), 2:0 Haaland (54./Handelfmeter), 2:1 Burkardt (87.), 3:1 Haaland (90.+4)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Richter (7.), 0:2 Ekkelenkamp (62.), 1:2 Paciencia (78./Foulelfmeter)

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (49.), 2:0 Becker (83.)

SC Freiburg - RB Leipzig 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Forsberg (32./Foulelfmeter), 1:1 Jeong (64.)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Losilla (80.)

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 5:0 (1:0)

Tore: 1:0 Bebou (31.), 2:0 Bebou (49.), 3:0 Baumgartner (51.), 4:0 Geiger (74.), 5:0 Posch (87.)

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Mavropanos (15.), 1:1 Hofmann (42.)

Sonntag, 17. Oktober 2021:

Bayer 04 Leverkusen - Bayern München (15:30 Uhr)

FC Augsburg - Arminia Bielefeld (17.30 Uhr)