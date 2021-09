Borussia Dortmund gewinnt Spektakel bei Bayer Leverkusen

Es war zwar schon im Vorfeld mit Spektakel gerechnet worden, aber das so viel geboten sein würde, war vor dem 4:3 (1:2)-Auswärtserfolg des BVB in Leverkusen nicht zu erwarten gewesen. Die Leverkusener setzten auf frühes Pressing und kamen so schon früh im Spiel zum Erfolg: Nach einem Ballgewinn in der Dortmunder Hälfte hatte Florian Wirtz viel Platz und keine Mühe BVB-Torhüter Gregor Kobel zu überwinden (9. Minute). Im Anschluss entwickelte sich eine spannende Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Eine dieser Möglichkeiten nutzte kurz vor der Pause BVB-Torjäger Erling Haaland, der per Kopf traf (37.). Und nur Sekunden später zappelte der Ball erneut im Leverkusener Netz: Jude Bellingham hatte per Kopf aus kurzer Distanz abgeschlossen (39.). Allerdings zählte der Treffer nach Eingriff des Videoassistenten nicht, weil Moussa Diaby zuvor gefoult worden war. Statt das Spiel zu drehen geriet Borussia Dortmund noch vor der Pause erneut in Rückstand, weil Patrik Schick einen Konter erfolgreich abschloss (45.+2).

Dortmund kam besser aus der Halbzeit und erzielte durch den Ex-Leverkusener Julian Brandt das 2:2 (49.). Das Spektakel ging danach ungebremst weiter: Nach einem Eckstoß traf Diaby mit einem platzierten Flachschuss ins untere, rechte Eck (55.). Das nächste Highlight setzten wieder die Dortmunder: Raphael Guerreiro zirkelte einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern Torentfernung unhaltbar ins rechte, obere Eck und glich die Partie erneut aus (71.). Nur wenige Augenblicke später kam erneut der Videoschiedsrichter zum Einsatz: Weil Bayers Innenverteidiger Odilon Koussounou Marco Reus beim Abschirmen des Balles mit der Hand im Gesicht getroffen hatte, gab es Strafstoß für Dortmund, den Haaland sicher verwandelte (77.). Zwar warf Leverkusen noch einmal alles nach vorne und wollte das 4:4 erzwingen, spielte vor dem Dortmunder Tor aber letztlich zu ungenau.

VfL Wolfsburg behält weiße Weste

Tabellenführer nach dem 4. Spieltag bleibt der VfL Wolfsburg, der sich mit 2:0 (1:0) bei Aufsteiger Greuther Fürth durchsetzte. Die Fürther bemühten sich zwar nach Kräften, waren gegen spielstarke "Wölfe" aber unterlegen. Lukas Nmecha erzielte gleich mit der ersten Wolfsburger Chance das Tor (10.). Spät in der zweiten Hälfte traf Wout Weghorst per Foulelfmeter (90.+1). Für die Wolfsburger und ihren Trainer Mark van Bommel war es der vierte Sieg im vierten Ligaspiel.

Seinen guten Saisonstart hat auch der FSV Mainz 05 fortgesetzt. Mainz war beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim von Anfang die aggressivere und wachere Mannschaft. Die Mainzer hatten die klareren Chancen, von denen Jonathan Burkardt Mitte der ersten Halbzeit eine nutzte (21.). Nach dem Seitenwechsel taten die Hoffenheimer zwar mehr nach vorne und kontrollierten die Partie, mussten aber erneut ein Gegentor hinnehmen. Marcus Ingvartsen war der Torschütze (77.). Die Mainzer haben nach vier Spieltagen nun neun Zähler auf dem Konto.

Köln verpasst Erfolg in Freiburg

Der 1. FC Köln hat dagegen einen beim SC Freiburg einen Auswärtserfolg verpasst. Die Partie endete 1:1 (0:1). Wie schon so oft bei Duellen mit dem Sportclub konnte sich der FC zunächst auf seinen Torjäger Anthony Modeste verlassen. Der Franzose erzielte in der 33. Minute mit einem Kopfballaufsetzer die 1:0-Führung. Es war sein sechster Treffer im achten Spiel gegen Freiburg. Als das Spiel fast vorbei war, brachte sich Köln aber mit einem Eigentor doch noch um den Erfolg. Rafael Czichos lenkte den Ball beim Versuch eine Flanke zu klären ins eigene Netz ab (89.).

Keine Tore gab es in der Partie zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg, dabei waren die Möglichkeiten durchaus da. Sowohl Union-Torhüter Andreas Luthe als auch FCA-Keeper Rafal Gikiewicz konnten sich mehrfach mit guten Paraden auszeichnen. Zudem trafen die Berliner gleich dreimal Pfosten oder Querlatte.

Der 4. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3:4 (2:1)

Tore: 1:0 Wirtz (9.), 1:1 Haaland (37.), 2:1 Schick (45.+2), 2:2 Brandt (49.), 3:2 Diaby (55.), 3:3 Guerreiro (71.), 3:4 Haaland (77./Foulelfmeter)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 0:0

Tore: keine

SC Freiburg - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Modeste (33.), 1:1 Czichos (89./Eigentor)

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Burkardt (21.), 0:2 Ingvartsen (77.)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Nmecha (10.), 0:2 Weghorst (90.+1/Foulelfmeter)

RB Leipzig - FC Bayern München -:- (18:30 Uhr MESZ)

Tore: -

Sonntagsspiele:

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart -:- (15:30 Uhr MESZ)

Tore: -

VfL Bochum - Hertha BSC -:- (17:30 Uhr MESZ)

Tore: -

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld -:- (19:30 Uhr MESZ)

Tore: -