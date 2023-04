Bombe in St. Petersburg: Was über Darja Trepowa bekannt ist

Die Anklagte Darja Trepowa lebte und studierte bis vor kurzem in St. Petersburg. Dort absolvierte sie laut Journalisten eine Kunstschule und das Lyzeum Nr. 408. Die DW hat herausgefunden, dass eine Studentin dieses Lyzeums namens Darja Trepowa 2015 für ihre Arbeit zum Thema "Strafpsychiatrie" ein Diplom erhielt. In der Arbeit ging es um Zwangseinweisungen verurteilter Menschen in eine psychiatrische Klinik.

Danach studierte sie an der Staatlichen Universität St. Petersburg Medizin. Auf der Website der Uni ist noch nachzulesen, dass Darja Trepowa im Dezember 2018 die Prüfung zur Zulassung für die Ausübung medizinischer Tätigkeiten bestanden hat. Am 3. April teilte die Universität mit, dass Trepowa keine Studentin mehr sei. Sie habe die Hochschule 2019 freiwillig verlassen.

Angeklagt wegen Terroranschlag

Am 4. April wurde die 26-Jährige nach einem Gerichtsbeschluss in Moskau festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, für einen Terroranschlag in einer Bar in St. Petersburg verantwortlich zu sein, bei dem es zu einer Explosion kam. Bei dem Anschlag wurde der russische Kriegspropagandist Wladlen Tatarskij, dessen richtiger Name Maxim Fomin lautet, getötet.

Das Gericht gab dem Antrag der Ermittlung hinter verschlossenen Türen statt und Darja Trepowa wurde bis zum 2. Juni in Gewahrsam genommen. Wenige Stunden zuvor hatte das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation Trepowa angeklagt. Sie soll für einen von einer organisierten Gruppe verübten Terroranschlag verantwortlich zu sein, bei dem eine Person vorsätzlich getötet wurde.

Zudem wird ihr zur Last gelegt, illegal Sprengkörper mit sich getragen zu haben. Den russischen Ermittlern zufolge soll Trepowa am Abend des 2. April "auf Anweisung von Personen, die vom Territorium der Ukraine aus operieren, eine mit Sprengstoff präparierte Büste in ein Lokal im Zentrum von St. Petersburg" gebracht und sie dem Blogger überreicht haben.

Explosion in der Street Food Bar

Erste Medienberichte über die Festnahme von Darja Trepowa erschienen wenige Stunden nach der Explosion in der Street Food Bar in St. Petersburg. Der Kreml-freundliche Blogger Wladlen Tatarskij, der in seinem Telegram-Kanal mit über 560.000 Followern die russische Invasion in der Ukraine aktiv unterstützt, traf sich in dem Lokal mit Anhängern. Auf Aufnahmen der Videoüberwachung ist zu sehen, wie eine junge Frau, vermutlich Trepowa, eine kleine Büste, die Tatarskij darstellen soll, in den Raum bringt.

Das zerstörte Lokal in St. Petersburg nach der Explosion der Bombe

Wie die Teilnehmer des Treffens Medien berichteten, hätten die Veranstalter zunächst nicht erlaubt, die Büste hinein zu bringen, aus Furcht, sie könnte eine Bombe enthalten. Doch Tatarskij selbst soll darum gebeten haben, ihm die Büste zu bringen. Kurz darauf habe sich die Explosion ereignet, bei der der Blogger starb und mehr als 30 Menschen verletzt wurden.

Ihren eigenen Angaben bei der Vernehmung zufolge habe Trepowa die Gipsfigur Tatarskij selbst überreicht. In ihrem Inneren könnte sich laut einer Quelle der Nachrichtenagentur Interfax eine ferngesteuerte Bombe mit einer Kapazität von 100 bis 200 Gramm TNT befunden haben. Die Bombe wurde offenbar gezündet, nachdem das Geschenk übergeben worden war und Trepowa das Lokal eilig verlassen hatte.

Festnahme bei Anti-Kriegs-Demo

Darja Trepowa arbeitete lange Zeit in einem Vintage-Bekleidungsladen, hatte dort aber vor etwa einem Monat gekündigt. Daraufhin sei sie nach Moskau gezogen, berichtet das Portal "Mediazona" unter Berufung auf Angehörige der 26-Jährigen.

Trepowa ist mit Dmitrij Rylow verheiratet, der heute in Georgien lebt. Am 24. Februar 2022, als Russlands großflächige Invasion in der Ukraine begann, wurden er und Trepowa festgenommen, als sie an einer Anti-Kriegs-Demonstration in St. Petersburg teilnahmen.

Rylow ist Mitglied der "Libertären Partei Russlands" (LPR), angeführt von Jaroslaw Konwej. "Das LPR-Mitglied Dmitrij Rylow befindet sich schon lange im Ausland und hat nach eigenen Angaben nichts mit Darjas mutmaßlichen Handlungen zu tun und war über sie auch nicht informiert", heißt es in einer Erklärung der Partei auf Twitter.

Nein zum Krieg! - Anti-Kriegs-Demonstration in St. Petersburg am 24. Februar 2022

"Ich glaube, dass Darja von einigen Leuten für eigene Zwecke ausgenutzt wurde. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sie nicht wusste, was sie genau in den Raum trug", erklärte unterdessen Dmitrij Rylow dem Telegram-Kanal "Mozhemobyasnit" (auf Deutsch: Wir können es erklären). Seine Frau sei "eine sehr freundliche und sensible Person", die niemals einen Mord begehen würde, betonte er.

Wer hat das Attentat geplant?

Rylow sagte ferner, Trepowa sei in der Wohnung seines Freundes Dmitrij Kasinzew festgenommen worden. Er selbst habe ihn gebeten, seine Frau aufzunehmen, "als noch nicht klar war, was passiert war". Laut Rylow wurde auch Kasinzew festgenommen.

In ihrem letzten Instagram-Post vor ihrer Verhaftung postete Daria Trepowa ein Foto, das sie angeblich in einem der Cafés sitzend zeigt. Dazu schrieb sie: "Auf diesem Bild sieht es so aus, als würde ich nicht arbeiten, aber ich arbeite in Wirklichkeit." Trepowas Instagram-Konto ist inzwischen gelöscht.

Russlands Anti-Terror-Komitee nannte Darja Trepowa eine "aktive Unterstützerin" der Anti-Korruptions-Stiftung des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Auf der Website der Behörde heißt es, der Terroranschlag sei von ukrainischen Geheimdiensten unter Beteiligung von Agenten jener Stiftung geplant worden. Ihr Leiter Iwan Schdanow erklärte dazu, Wladlen Tatarskij sei vom russischen Geheimdienst FSB eliminiert worden.

Blumen für den Militärblogger Wladlen Tatarskij in Sankt Petersburg

Am 4. April übernahm allerdings die russische "Nationale Republikanische Armee" (NRA) die Verantwortung für die Explosion. Die Erklärung der "Petersburger Kolonne der NRA" wurde vom Telegram-Kanal "Rospartizan" veröffentlicht und auch vom ehemaligen Abgeordneten der russischen Staatsduma, Ilja Ponomarjow, verbreitet, der seit Jahren in der Ukraine lebt.

"Diese Aktion wurde von uns autonom vorbereitet und durchgeführt. Wir haben keine Verbindung zu ausländischen Strukturen, geschweige denn zu Geheimdiensten, und von solchen auch keine Unterstützung erhalten", so die Organisation. Sie ruft russische Menschenrechtsaktivisten auf, "Darja Trepowa und anderen unschuldigen Menschen" zu helfen.

Über die "Nationale Republikanische Armee" war bis zum 21. August 2022 nichts bekannt. Damals hatte der russische Oppositionspolitiker Ilja Ponomarjow erklärt, die NRA sei verantwortlich für das tödliche Attentat mit einer Autobombe auf Daria Dugina, die Tochter des bekannten rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin. Die Gruppe selbst hatte es damals nicht bestätigt.

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk