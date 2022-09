Georgien - trotz Spannungen bei Russen als Reiseziel beliebt

Ein cooles weißes Leinen-Shirt, dazu beigefarbene Hosen - in stilvollem Oufit schlendert Tourguide Levan Dvila zu mir herüber. Ich sitze im Schatten auf einer Bank im Park des 9. April in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Es ist wohltuend ruhig hier. Nur einen Steinwurf entfernt pulsiert das Leben auf dem Boulevard Rustawelis Gamsiri, einer der Hauptverkehrsstraßen im Zentrum. Alle sind hier unterwegs, Einheimische wie Touristen.

Er weiß, was russische Touristen über Georgien denken: Tourguide Levan Dvila

Der 9. April 1989 ist ein Datum, das in Georgien jeder kennt. Damals zerschlug die Sowjetarmee gewaltsam eine Demonstration für Georgiens Unabhängigkeit. 21 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Dieser Park ist eine Oase der Ruhe und gleichzeitig ein Mahnmal, genau der richtige Ort für unser Gespräch. Ich will mich mit Dvila über die komplizierten Beziehungen zwischen Georgien und Russland unterhalten und darüber, wie die Georgier angesichts des Ukraine-Kriegs heute zu russischen Touristen stehen.

Was die Russen nach Georgien lockt

Den Angaben des Nationalen Tourismusbüros folgend wachsen die Besucherzahlen seit 2011 kontinuierlich. 2019, vor der Pandemie, reisten 1,5 Millionen Russen ins benachbarte Georgien. Sie sorgten für Einnahmen von umgerechnet ungefähr 687 Millionen Euro.

Verlockend: Die Schwarzmeerküste ist ein überzeugendes Argument für Urlaub in Georgien

Die Russen lieben es, ihren Sommerurlaub in Georgien zu verbringen, erzählt mir Dvila stolz. "Für Russen ist es eine der besten Destinationen: Das Schwarze Meer, unser gutes Essen, unsere Gastfreundschaft." Seit 2017 arbeitet der 38-Jährige als Tourguide. Oft hat er russische Reisegruppen durch sein Land geführt. Zu Verstimmungen kommt es immer dann, wenn es um den Einfluss der Sowjetunion in Georgien geht. Die russischen Gäste interpretieren diesen durchweg als wohlwollend, Georgier sehen das freilich anders.

Schwierige Beziehungen

Russland und Georgien haben eine gemeinsame Geschichte. Georgien war Teil des Zarenreichs, später Teil der Sowjetunion. 1991 wurde Georgien unabhängig. In der Folge verschärften sich die Spannungen zwischen Georgien und Russland zusehends.

Umstrittene Provinzen: Eine große Landkarte im Georgischen Nationalmuseum hebt die Provinzen Abchasien und Südossetien hervor

2008 eskalierte der schwelende Konflikt um die georgische Provinz Südossetien. Georgische Truppen marschierten in der Provinz ein, die seit 1991 nach Eigenstaatlichkeit strebte und von Russland protegiert wird. Mit der Begründung, seine Staatsbürger - eine Minderheit - dort schützen zu wollen, holte Russland zum Vergeltungsschlag aus. Fünf Tage dauerte der Krieg. Der Konflikt griff auch auf die benachbarte Provinz Abchasien über. Der Streit um die Souveränität in den Provinzen, der russische Einfluss auf georgischem Gebiet - es ist seither ein auf Eis gelegter Konflikt. Jederzeit kann er eskalieren.

Mit den beiden Provinzen gelten 20 Prozent des georgischen Staatsgebiets als von Russen besetzt. Die Angst vieler Georgier vor dem russischen Machtanspruch ist groß. Im Sommer 2019 entlud sich das angespannte Verhältnis in tagelangen anti-russischen Protesten in Tiflis. Die Reaktion folgte prompt: Russland suspendierte alle Direktflüge nach Georgien. Den im Land verbliebenen Russen wurde nahegelegt, Georgien zu verlassen, anderen davon abgeraten, dorthin zu reisen. Der Flugbann existiert bis heute. Die Besucherzahlen brachen ein, die georgische Tourismusindustrie wurde empfindlich getroffen.

Russen kommen weiterhin nach Georgien

Trotzdem war Georgien für Reisende aus dem Nachbarland weiterhin eine beliebte Destination - auch nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar dieses Jahres. Es gibt zwar immer noch keine Direktflüge, aber die Grenzen sind offen. Und wie EU-Bürger benötigen auch Russen kein Visum, um nach Georgien einzureisen.

Für viele könnte das künftig noch interessanter werden, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, in den EU- bzw. Schengen-Raum einzureisen. Seit diesem Montag (19.09.2022) beschränken nämlich auch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen die Einreise für Menschen aus Russland weiter. Selbst wer im Besitz eines gültigen Schengen-Visums ist, darf nicht mehr rein. Ausnahmen gibt es für Reisende aus humanitären Gründen und Dissidenten, doch die überwiegende Mehrheit der Reisenden muss andere Reiserouten wählen. Zum Beispiel über Georgien.

In diesem Sommer konnte man überall in den Straßen, Restaurants, Bars und Museen in Tiflis Russisch hören. Wobei nicht alles Touristen sind, viele leben in Tiflis im Exil.

Hat das Exil gewählt: Fedor Portnykh bei einer Anti-Putin Demonstration in Prag

Während eines entspannten Abendessens in der Altstadt von Tiflis komme ich mit einem russischen Touristen ins Gespräch. Fedor Portnykh kommt aus Moskau und ist mit seinen Eltern hier. In perfektem Englisch erzählt mir der 38-Jährige, dass er nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Russland verlassen habe und nun in Prag lebe. In Georgien habe er sich mit seinen Eltern treffen wollen, auf neutralem Terrain sozusagen. Sie kamen aus Moskau mit dem Bus nach Tiflis angereist. Sie hätten viele Stunden an der Grenzkontrolle warten müssen.

Er erlebe in Georgien Solidarität mit der Ukraine, offene Ablehnung habe er als Russe nie erfahren. Im Gegenteil, Georgier wären sehr freundlich und Ältere würden ihn sogar auf Russisch ansprechen. Jüngere wären da deutlich reservierter.

Zeichen der Solidarität: Ukraine-Flaggen sieht man überall in Tiflis

An die russischen Touristen im Land haben sich die Georgier seit langem gewöhnt, aber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin begegnen sie mit Distanz bis hin zu offener Ablehnung. Marika Kopadze, Mutter von zwei Kindern, betreibt mit ihrem Mann ein Hotel in Tiflis. "Wir versuchen fair zu sein." Dann fügt sie hinzu: "Aber Putin? Niemals! Niemals werden wir Georgier ihn mögen." Mit dieser Meinung scheint Kopadze nicht allein zu sein.

Besser nicht über Politik sprechen

Einige Tage später flüchte ich vor der erbarmungslosen Mittagshitze in ein Café in Mzcheta, Georgiens alter Hauptstadt. Ich komme mit einem jungen Paar aus Russland ins Gespräch. Sie erzählen mir von ihrer Reise durch die Ural-Berge - sie sind den ganzen Weg mit dem Auto gefahren. Um die 2000 Kilometer. Während sie in der Speisekarte stöbern, erzählen sie begeistert von georgischem Essen und entscheiden sich für Chinkali, das sind gefüllte Teigtaschen - eine georgische Spezialität.

Wochenmarkt in Kutaissi, der drittgrößten Stadt Georgiens

Als ich erkennen lasse, dass ich Journalist bin und gerne wissen möchte, ob sie sich in Georgien willkommen fühlen, kippt die Stimmung. Der Mann wägt seine Worte nun ab. "Wir haben unsere Meinung, aber die behalten wir für uns." Den Medien gegenüber sei er allgemein skeptisch geworden - und bezieht auch die russischen Medien mit ein. Die Sanktionen gegen Russland findet er jedoch "absolut unfassbar".

Ich verstehe, dass die beiden nicht über Politik reden wollen. Wir kommen zurück auf ein unverfängliches Thema: das Essen. Darin sind wir uns einig. Und so verbringen wir den Rest des Nachmittags in entspannter Runde.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Georgien, Schmelztiegel der Kulturen Multikulturell, multiethnisch, multireligiös. Das ist Georgien. Das schöne Land zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer ist eines der ältesten Siedlungsgebiete der Menschheit. Heute leben etwa 3,7 Millionen Menschen hier. Rein geografisch liegt Georgien in Vorderasien, kulturell und geschichtlich fühlt sich das Land aber Europa zugehörig und wird von seinen Bewohnern als "Balkon Europas" bezeichnet.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Hauptstadt Tiflis Die Millionenmetropole Tiflis ist Georgiens Hauptstadt und kulturelles Zentrum. Und das schon seit dem 5. Jahrhundert. Die Stadt erlebte Römer, Araber, Türken, Perser und andere Eroberer. 1799 rückte Russland in Georgien ein und blieb bis zum Zerfall der Sowjetunion. Alle haben ihre Spuren hinterlassen. Mit Neubauten wie der Friedensbrücke und dem Konzerthaus (rechts) feiert Tiflis die Gegenwart.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Altstadt und Festung Schon seit dem 3. Jahrhundert wacht die Narikala-Festung über das bunte Häusermeer der Altstadt mit ihren typischen Balkonen und Schnitzereien an den Häusern. Der Panoramaweg hinauf zur Festung führt durch das Gassenlabyrinth. Die massige Burg sah Eroberer kommen und gehen, wurde zerstört und immer wieder aufgebaut. Erst ein Blitzeinschlag im Pulvermagazin (1827) verwandelte sie in eine Ruine.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Wo die Könige wohnten Am Steilufer der Kura, die durch Tiflis fließt, erhebt sich die Metechi-Kirche. Auf dem Areal befand sich ab dem 12. Jahrhundert die Residenz der georgischen Könige. Darauf verweist das Reiterdenkmal neben der Kirche. Es stellt König Wachtang I. Gorgassali dar, den Gründer von Tiflis. Im Jahr 1937, unter sowjetischer Herrschaft, wurde die Residenz abgerissen. Übrig blieb die Kirche.

Reise durch den Osten Europas: Georgien 700 Jahre Badekultur Das Viertel Abanotubani mit seinen heißen Thermalquellen gilt als der älteste Stadtteil von Tiflis. Seit 700 Jahren werden die Quellen genutzt. Die Badehäuser im persischen Stil entstanden später, im 17. Jahrhundert. Unter den Kuppelgewölben aus Ziegelsteinen befinden sich die Baderäume. Eine ganze Reihe sind auch heute noch in Betrieb und beliebter Treffpunkt zum Baden und Plaudern.

Reise durch den Osten Europas: Georgien 7000 Jahre Weinkultur Sie heißen Tschinuri, Chichwi oder Orbeluri. Rebsorten aus Georgien genießen unter Weinkennern einen hervorragenden Ruf. Die größten Weinanbaugebiete befinden sich im Osten des Landes, in Kacheti. Funde belegen, dass in Georgien schon vor über 7000 Jahren Wein kultiviert wurde. Und noch heute wird Wein in Amphoren ausgebaut. Die UNESCO würdigte diese Methode als immaterielles Kulturerbe.

Reise durch den Osten Europas: Georgien 70 Jahre sowjetische Republik Wer durchs Land reist, trifft immer wieder auf Relikte aus sowjetischer Zeit. Wohnhäuser, Fabriken, Denkmäler oder wie hier diese Aussichtsplattform an einer ehemaligen Militärstraße nahe Kazbegi. Alles steinerne Zeitzeugen. 70 Jahre lang war Georgien Teil der Sowjetunion - bis zum 9. April 1991, als das Volk in einem Referendum für seine Unabhängigkeit stimmte.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Wandern im Kaukasus In Georgien konzentrieren sich auf engstem Raum die verschiedensten Landschaften und Klimazonen. Von den Bergdörfern des Kaukasus bis zu den Stränden am Schwarzen Meer. Fast die Hälfte des Landes ist mit Wald bedeckt. Zwei Drittel sind Bergland, mit etlichen 5000er Gipfeln. Zahlreiche Naturschutzgebiete und Nationalparks machen Georgien zu einem lohnenden Reiseziel für Wanderer.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Abgelegenes UNESCO Welterbe 2200 Meter über dem Meeresspiegel, im Großen Kaukasus, liegt Uschguli – "Mutiges Herz". Eine Gemeinschaft von vier Dörfern, die Wurzeln reichen bis in das 16. Jahrhundert v. Chr. zurück. Uschguli gilt als höchst gelegener dauerhaft bewohnter Ort Europas. Wer Abgeschiedenheit sucht, hier gibt es sie. Seit 1996 sind die Dörfer mit ihren charakteristischen Wehrtürmen UNESCO-Weltkulturerbe.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Wardsia – Stadt im Fels Bis zu 50.000 Menschen bot die Höhlenstadt Wardsia Wohnraum. Sie liegt im Süden Georgiens. Erbaut wurde sie im 12. Jahrhundert als Festung gegen Türken und Perser. Von Hand mit einfachen Werkzeugen in eine 500 Meter aufragende Felswand geschlagen, sieben Stockwerke übereinander. Es gab Bäckereien, Ställe, eine Schatzkammer und eine Kirche.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Die alte Hauptstadt Kutaissi 160 Kilometer von der Schwarzmeerküste entfernt liegt die alte Hauptstadt Georgiens, Kutaissi. Hier befand sich vom 10. Jahrhundert bis 1122 die Residenz der georgischen Könige. Viele sind hier begraben. Kirchen, Klöster, Palastruinen und das gut erhaltene mittelalterliche Stadtbild machen diese Stadt sehenswert. Sie ist heute wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Westgeorgiens.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Küstenstadt Batumi Das Klima an der Schwarzmeerküste ist unbeschwert mediterran. Die Hafenstadt Batumi, die drittgrößte Stadt Georgiens, lädt ein zum Strandspaziergang. Die Promenade ist flankiert von Kunstobjekten. Es ist nicht der einzige Kontrast. Zwischen abgetakelten Wohnhäusern entstehen riesige Malls und Luxuswohnhäuser. Ein bekannter Immobilienmogul hat hier investiert: Donald Trump.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Gastfreundschaft & Traditionen Über zwanzig verschiedene Ethnien leben in Georgien, darunter Aserbaidschaner, Armenier, Aramäer, Juden oder Griechen. Ihre Traditionen und Bräuche haben sie mitgebracht. Und die Georgier? Sie lieben ihre eigenen Traditionen und nutzen jedes Fest, um ihre Trachten auszuführen. Dabei wird leidenschaftlich gefeiert - mit Musik und Tänzen. Volksfeste sind immer ein spektakuläres Schauspiel.

Reise durch den Osten Europas: Georgien Angst um das eigene Land Der Krieg in der Ukraine schürt in Georgien Ängste - sind sie die nächsten? Seit Jahren stehen russische Truppen im Land, deshalb hat Georgien keine eigenen nationalen Sanktionen gegen Russland verhängt, nimmt aber an den internationalen teil. Und es gibt Demonstrationen wie auf diesem Foto. Menschen legen sich auf den Boden, um auf getötete Zivilisten in der Ukraine aufmerksam zu machen. Autorin/Autor: Anne Termèche





Aus dem Englischen adaptiert von Anne Termèche