Der letzte Jumbo-Jet rollt aus

Nach mehr als 50 Jahren endet die Produktion der Boeing 747. In Everett bei Seattle verließ am Dienstagabend der letzte Jumbo-Jet das große Boeing Werk. Die Maschine wird noch einige Testflüge absolvieren bevor sie an den Kunden ausgeliefert wird. Wegen geringer Nachfrage hatte der Konzern 2020 angekündigt, die Produktion einzustellen und damit das Ende des Flugzeug-Klassikers eingeläutet.