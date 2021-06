"Black Music Matters" - Werke Schwarzer Komponisten im Fokus

Die Lieder handeln vom Stolz schwarz zu sein, von Träumen und Hoffnung, von harter Arbeit, Liebe und dem Glauben an das Gute - Der Bariton Thomas Hampson liebt dieses amerikanische Liedgut. "Song of America" heißt sein Langzeitprojekt, mit dem er immer wieder durch Europa tourt, um die Geschichte der amerikanischen Kultur durch die Stimmen der Poeten und Komponisten zu erzählen. In seinem jüngsten Projekt widmet sich Hampson besonders der klassischen Musik afroamerikanischer Komponisten und Dichter.

Bariton Thomas Hampson

"Die Europäer suchen immer nach Stimmen in Amerika, die ihnen sagen, wie die Leute wirklich leben und zurechtkommen, wie die Demokratie wirklich aussieht und funktioniert", so Hampson im Gespräch mit der Deutschen Welle. "Dieses Programm zeigt den Klang der Diversität und ich bin sicher, dass auf beiden Seiten des Atlantiks ein Großteil des Repertoires komplett unbekannt ist. Und es gibt viel zu entdecken."

Die Musik afroamerikanischer Komponisten

Thomas Hampson hat das Projekt zusammen mit der Sopranistin Louise Toppin entwickelt. Gemeinsam holten sie den amerikanischen Dirigenten Roderick Cox, weitere Sänger und Sängerinnen sowie die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit ins Boot. "A celebration of Black Music" wurde in der Hamburger Elbphilharmonie zum Abschluss des Internationalen Musikfestes bereits live vor Publikum aufgeführt. Ab dem 6. Juni (20 Uhr MEZ) steht das Konzert unter diesem Link für alle kostenlos zur Verfügung.

Immer für innovative Projekt zu haben: Die renommierte Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Zu hören ist zum Beispiel Musik der zeitgenössischen Komponistin Valerie Coleman. Ihre Hymne "Umoja", was auf Suaheli "Einheit" bedeutet, schrieb sie 2019. "Das Stück hat diesen wundervollen Suaheli-Folk-Klang, den man aus Frauen- oder Gemeinschafschören kennt", beschreibt Roderick Cox das Werk. Wenn die Rede von Hass und Ungerechtigkeit ist, werden die Klänge dissonant. Doch zum Ende hin lösen sich diese wieder auf. "Die Töne werden sehr zart gesungen. Alles bildet am Ende eine Einheit in den Folk-Klängen," so Roderick Cox im Gespräch mit der DW.

William Grant Stills dirigierte 1936 mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra als erster Afroamerikaner ein bedeutendes amerikanisches Orchester

Der Komponist William Grant Still lebte von 1895 bis 1978. Er hatte afroamerikanische und indianische Vorfahren. Seine "Afro-American Symphony" war bis in die 1950er Jahre die meistgespielte Sinfonie eines amerikanischen Komponisten überhaupt. Bariton Thomas Hampson hat für sein Projekt Ausschnitte aus Stills Opern "Costaso" ("Große Tage") und "Highway One, USA" von 1962 ausgewählt.

Vergessene Pulitzer-Preisträger und Symphoniker

George Walker gehört zu den bekanntesten afroamerikanischen Komponisten und Musikpädagogen. 1996 erhielt er als erster Afroamerikaner den Pulitzer-Preis für Musik, für sein Stück "Lilacs" für Stimme und Orchester. "Er scheint jetzt in vielen Orchestern wieder gespielt zu werden, war aber lange Zeit nicht so präsent", bemerkt Cox. "'Lyric for strings' von 1946, das wir aufführen, ist sein bekanntestes Werk für Streichorchester. Ein Lamento für seine Großmutter, die Sklavin war."

Der Komponist Hale Smith kommt aus dem Jazz und hat 1980 "Vier Negro Spirituals" komponiert mit großem Gesangsfinale. Dem Spiritual hat sich auch die Afroamerikanerin Margaret Bonds gewidmet und schrieb 1963 ein Arrangement des bekannten Lieds "He's got the whole world in his hands" für hohe Stimme und Klavier.

Nach 7 Monaten Corona-Pause: Erstes Konzert in der Elbphilharmonie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen

Margaret Bonds war Schülerin von William Levi Dawson, dessen monumentale "Negro Folk Symphony" in der Carnegie Hall Premiere feierte und damals ein großer Hit war. Später geriet sie in Vergessenheit. Im wirtschaftlich geschwächten Amerika hatte das Stück damals keinen Verleger gefunden und ist auch heute nur als unzulänglicher Druck zu haben. "Wir haben einige Zeit gebraucht, um das Ganze durchzuarbeiten und selbst in der Probe gab es noch falsche Stellen oder es fehlten Teile," sagt Cox. Er würde gerne Geld sammeln für einen neuen Druck und einen Verlag finden, der das Werk in seinem Programm aufnimmt.

Dass Dawsons Sinfonie nicht verlegt wurde, könne aber auch daran liegen, dass die Kultur der Schwarzen in Amerika nicht genug wahrgenommen wurde, vermutet Bariton Thomas Hampson: "Gerade in Bezug auf die klassische Musik scheint die schwarze Kultur im 20. Jahrhundert wie in einem parallelen Universum zur weißen klassischen Kultur existiert zu haben."

Schwarze Musiker unterstützten

Roderick Cox kam durch mutmachende Worte eines Dozenten zu seinem Beruf

Hampson will der klassischen Musik afroamerikanischer Komponisten wieder Gehör verschaffen. "Wir sollten die großen Poeten und Komponisten fern aller politischen Diskurse einfach hören, die die Geschichte der amerikanischen Kultur mit ihren Worten und ihrer Musik erzählen", so Hampson. "Die Musik soll nicht durch einen 'weißen' Filter oder einen industriellen Filter gehen. Das ist meine große Leidenschaft für dieses Projekt."

Hampsons Ziel ist es, den interkulturellen Dialog und das Verständnis durch Musik zu fördern. Dazu gründete er 2003 seine "Hampsong Foundation" und 2009 die Schwesterinitiative "Song of America", zu der auch "A Celebration of Black Music" gehört.

Auch Dirigent Roderick Cox hat eine Initiative gegründet, um gerade afroamerikanische Kinder musikalisch zu unterstützten. Als er damals selbst Waldhorn lernen wollte, hatte seine Familie nicht das Geld, um ihm ein Instrument zu kaufen. Eine Stiftung in seiner Heimat half aus. "Ich hatte keine Eltern, die mich zu Tristan und Isolde mitgenommen hätten oder zur Oper, wo ich nach der tollen Vorstellung beschlossen hätte 'oh ja, ich will später Dirigent werden'."

Als Roderick Cox zur North West University ging, wollte er eigentlich Lehrer werden. Im Dirigierkurs fiel er seinem Dozenten positiv auf: "Du solltest ein Orchester dirigieren", sagte er Cox und legte damit den Grundstein für dessen Karriere.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Scott Joplin (1868-1917) Dement und verarmt starb Scott Joplin im Jahr 1917. Erst 70 Jahre später wurde seine Oper "Treemonisha" erstmals aufgeführt. Das "Maple Leaf Rag" und 43 andere Ragtime-Klavierstücke machten ihn zu einem der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein Markenzeichen: Melodie in der rechten Hand, Begleitung links - und geniale Synkopen! Jazz? Nein, Klassik in Reinform!

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Florence B. Price (1887-1953) Die erste Aufführung einer Sinfonie einer schwarzen Frau erschien 1933. Neben dieser üppig orchestrierten E-Moll-Sinfonie gab es noch weitere 300 Werke von Florence Price: Kammermusik, Klavierkonzerte, Spirituals-Bearbeitungen und Kunstlieder. 200 davon wurden 2009 in einem baufälligen Haus in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Illinois entdeckt. Price hatte es einst als Sommerwohnsitz benutzt.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Anthony Davis (geb. 1951) Anthony Davis erhielt jüngst den Pulitzer Preis für "The Central Park Five". In der Oper geht es um eine wahre Begebenheit: Fünf schwarze und lateinamerikanische Jugendliche wurden in den 80er Jahren der Vergewaltigung bezichtigt, schuldig gesprochen und erst viel später freigesprochen. Auch Davis' Oper "X, The Life and Times of Malcolm X," 1986 uraufgeführt, handelt vom Kampf gegen Rassismus.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten George Augustus Polgreen Bridgetower (1780-1860) Schon mal von der "Bridgetower-Sonate" gehört? Hätte sich Beethoven nicht mit seinem einstigen Freund George Bridgetower zerstritten, hätte er wohl die ursprüngliche Widmung beibehalten und sein Opus 47 nicht zur "Kreutzersonate" umbenannt. Der Geiger Bridgetower spielte für den amerikanischen Präsidenten und den englischen König, verstarb aber arm. Nur wenig von seiner Musik ist überliefert.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799) Als Fechtkämpfer in Frankreich unerreicht, Marie Antoinettes Violinlehrer, Oberst in der republikanischen Armee während der französischen Revolution: Chevalier de Saint-Georges wurde auch der "schwarze Mozart" benannt: irreführend, denn der echte Mozart beneidete ihn um seinen Ruhm. Mehrere Opern, 15 Violinkonzerte, Sinfonien und Kammerwerke gelangten vom Stift des Chevaliers aufs Papier.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) Er gilt als "afrikanischer Mahler", aber seine spätromantische Konzertmusik ist originell und braucht keinen Hinweis auf den österreichischen Komponistenkollegen. Der Afro-Brite ging dreimal in den USA auf Tournee und spielte im Weißen Haus für den US-Präsidenten Roosevelt. "Hiawatha's Wedding Feast" (1898) wurde 200 Mal während seines kurzen Lebens aufgeführt: Er verstarb im Alter von 37 Jahren.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten William Grant Still (1895-1978) Der erste Schwarze, der ein großes Orchester dirigierte: William Grant Still ist für seine "Afro-American Symphony" aus dem Jahr 1930 bekannt, reüssierte jedoch auch als Oboist und Jazz-Arrangeur. Der einstige Schüler des französischen Avant-Garde-Komponisten Edgar Varèse schrieb 150 Werke, darunter auch Filmmusik für Hollywood.

Acht schwarze Komponisten, die Sie kennen sollten Wynton Marsalis (geb. 1961) "Vielleicht der größte Trompeter aller Zeiten", nennt ihn sein Trompeterkollege Maurice André. Wynton Marsalis hat die Konzertsäle aber auch mit vier Sinfonien und zuletzt noch einem Violinkonzert aus dem Jahr 2019 bereichert. Er schrieb seine mit Jazz, Gospelmusik und Spirituals garnierte Musik für diverse Besetzungen: von Bigband über Sinfonieorchester bishin zu Quartett und Ballettmusik. Autorin/Autor: Rick Fulker



"Das ist, was man braucht: Unterstützung, Mittel und Samen, die man in die Köpfe der Kinder pflanzt, damit sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten bekommen."

Thomas Hampsons Stiftung arbeitet interkulturell mit Poesie und Musik. Sein nächstes Projekt hat er schon vor Augen. Es soll um die Kreativität von Frauen gehen. "Wir haben immer noch keine Gleichberechtigungsgesetz in Amerika. Wie lächerlich ist das 2021?", fragt Hampson. "Wenn wir wirklich sagen, dass wir eine Demokratie sind, dann muss Diversität gefeiert werden, sonst ist es meiner Meinung nach keine Demokratie."