Die Elbphilharmonie in Hamburg ist ein Konzerthaus in der HafenCity. Immer wieder geriet das Projekt durch steigende Kosten und Terminverschiebungen in die Schlagzeilen. Im November 2016 wurde es fertiggestellt.

Für das Bauwerk waren ursprünglich 77 Millionen Euro Baukosten veranschlagt, am Ende beliefen sich die Kosten auf 789 Millionen. Baubeginn war 2007, die Fertigstellung des Gebäudes war zunächst für 2010 geplant. Das 110 Meter hohe Gebäude hat 26 Geschosse und fällt durch seine aufwendige Glasfassade auf. Bei einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern beherbergt es neben drei Konzertsälen und Backstage-Bereichen auch ein Hotel, Gastronomie-Bereiche, Eigentumswohnungen, einen öffentlich zugänglichen Platz und ein Parkhaus. Der große Konzertsaal mit 2.150 Plätzen soll einer der zehn Besten der Welt sein.