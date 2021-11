DW Nachrichten

Bittere Zwischenbilanz: 100.000 COVID-Tote in Deutschland

Gerade die derzeitige vierte Welle wäre, so die Meinung vieler Experten, vermeidbar gewesen. Denn die meisten, die an dem Virus sterben, waren ungeimpft. Die DW sprach mit einer Seelsorgerin, die früh in der Pandemie Vater und Schwiegervater verlor.