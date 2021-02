BioNTech/Pfizer weniger wirksam bei südafrikanischer Mutation

Die Welt im Griff des Coronavirus

Impfen bei Orgelklängen

In Zeiten geschlossener Kirchen gibt es in Gotteshäusern viel Platz. So wurde auch die Kathedrale im britischen Lichfield kurzerhand in ein Impfzentrum verwandelt. In Großbritannien gibt es, anders als in der EU, keinen Lieferengpass bei Impfstoffen, so dass weiterhin geimpft werden kann.