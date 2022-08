Fließendes Gold

Hinduistische Gläubige sammeln am Stadtrand von Kathmandu in Nepal Wasser aus dem Bagmati-Fluss, um es nach einem kilometerlangen Barfuß-Marsch in der Tempelstätte Pashupatinath zu spenden. Die Prozedur ist Teil der Bol-Bom Pilgerfahrt in Sundarijal, die den Gläubigen zu Gesundheit, Reichtum und Glück verhelfen soll.