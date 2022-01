Bilanz nach Vulkanausbruch vor Tonga immer erschreckender

Auch drei Tage nach der gewaltigen Eruption des Untersee-Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai im Pazifik vor der Küste Tongas sind das Ausmaß der Schäden und die genaue Zahl möglicher Opfer weiter unklar. Nach Angaben der neuseeländischen Regierung wurden bislang zwei Todesfälle bestätigt. Eines der Opfer ist eine Britin, die von einer Flutwelle erfasst wurde. Über den anderen Toten gibt es bisher keine Angaben.

Noch kein Kontakt zur Inselgruppe Ha'apai

Speziell zur Inselgruppe Ha'apai bestünde bisher kein Kontakt, teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mit. Sorge gebe es nach dem von dem Vulkan ausgelösten Tsunami vor allem um die tiefliegenden Inseln Mango und Fonoi. Von Mango sei ein Notsignal empfangen worden, Überwachungsflugzeuge hätten dort "erhebliche Sachschäden festgestellt. Nach Angaben der letzten Volkszählung mehr als 30 Menschen auf Mango.

Video ansehen 01:32 Unklare Lage in Tonga nach Vulkanausbruch

"Die Kommunikation ist weiter das größte Problem, da Internet und internationale Telefonleitungen immer noch außer Betrieb sind", hieß es seitens der UN-Behörde. Satellitentelefone seien das einzige zuverlässige Instrument zur Kommunikation mit der Außenwelt, aber auch sie funktionierten nicht immer zuverlässig. "Insgesamt scheint es auch rund um die Hauptinsel Tongatapu umfangreiche Schäden an der Infrastruktur zu geben." Tongas Hauptstadt Nuku'alofa wurde demnach von zwei Zentimetern Vulkanasche und Staub bedeckt. Die Uferpromenade sei durch die vom Tsunami ins Landesinnere geschleuderten Felsen und Trümmer schwer beschädigt.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Gewaltige Unterwasserexplosion Blick aus dem All: Die Satellitenaufnahme zeigt den nach Ansicht von Experten stärksten Vulkanausbruch weltweit seit 30 Jahren - in der Nähe des Inselstaates Tonga im Südpazifik. Seit Dezember ist der Unterseevulkan wieder aktiv. Unklar ist laut dem Vulkanologen Shane Cronin, ob der jüngste Ausbruch den Höhepunkt der Aktivität darstellt.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Bereit zum Abflug in Auckland Das Ausmaß der Schäden vor Ort ist immer noch unklar, nur wenige Informationen dringen aus dem Inselreich nach außen. Neuseeland und Australien haben Militärflugzeuge geschickt, um Aufklärung aus der Luft zu leisten.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Japan warnt vor Tsunami-Wellen Rund um den Pazifik waren Küstenbewohner nach dem Vulkanausbruch in Alarmbereitschaft. Japan rief am Sonntag 230.000 Menschen in acht Präfekturen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Laut dem japanischen Sender NHK trafen Wellen von mehr als einem Meter Höhe auf die Küstengebiete.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Kentern in mehr als 10.000 km Entfernung In der japanischen Präfektur Kochi in Muroto kenterten Boote im Hafen - vermutlich eine direkte Auswirkung der sich ausbreitenden Welle. Aber nicht nur in Japan waren die Folgen der Eruption direkt zu spüren.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Schäden auch in Neuseeland Ein ähnliches Bild wie in Japan bot sich in Neuseeland: gekenterte Boote im Hafen von Tutukaka. Es lässt sich nur erahnen, wie die Auswirkungen auf Tonga selbst aussehen mögen.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Entwarnung in einigen US-Bundesstaaten Nach Tsunami-Warnungen mussten einige US-Strände am Wochenende geschlossen werden, wie hier in Seal Beach, Kalifornien. Die beobachteten Wellen an der Westküste erreichten am Samstag eine Höhe von gut einem Meter.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Chile - gähnende Leere an den Stränden Chile musste ebenfalls eine Tsunami-Warnung herausgeben - in der Folge blieben viele Strände leer. Der Alarmzustand, der noch am Wochenende galt, konnte aber schließlich aufgehoben werden.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Aufatmen auf den Galapagos-Inseln Auch auf den Galapagos-Inseln - wie hier in Puerto Ayora - schauten die Menschen nach einer Tsunami-Warnung gespannt auf den Ozean. Dort hatte man aber Glück, es blieb bei kleineren Wellen.

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga Kommunikationswege nach Tonga gekappt In Tonga selbst sind auch Tage später nicht nur Telefonverbindungen unterbrochen, es wurde auch ein unterseeisches Internetkabel beschädigt. Internationale Hilfsorganisationen können bisher keinen Kontakt zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufnehmen. Autorin/Autor: Florian Görner



Schiffe zur Trinkwasseraufbereitung

Neuseeland wollte noch an diesem Dienstag zwei Schiffe mit Hilfsgütern ins drei Seetage entfernte Tonga schicken. Eines der Schiffe soll vor allem dringend benötigtes Trinkwasser transportieren. "Wasser hat in dieser Phase für Tonga höchste Priorität, betonte Verteidigungsminister Peeni Henare in Wellington. Eines der beiden Schiffe könne 250.000 Liter transportieren sowie täglich rund 70.000 Liter Trinkwasser mittels einer Entsalzungsanlage produzieren. Auch Australien entsandte ein Schiff.

Land unter durch den Tsunami selbst in Santa Cruz im US-Bundesstaat Kalifornien

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai hatte am Samstag eine gigantische Aschewolke kilometerweit in die Höhe geschleudert und Tsunami-Wellen entfacht, die selbst in Japan, Alaska und Amerika noch an die Küsten schwappten. Der Vulkan liegt nur 65 Kilometer von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa entfernt. Der unter der Wasseroberfläche liegende Feuerberg ist 1800 Meter hoch und 20 Kilometer breit. Das Archipel Tonga hat rund 107.000 Einwohner.

sti/fab (afp, dpa)