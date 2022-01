Tonga: Archipel im Ausnahmezustand

Folgen der Eruption eines Untersee-Vulkans bei Tonga

Gewaltige Unterwasserexplosion

Blick aus dem All: Die Satellitenaufnahme zeigt den nach Ansicht von Experten stärksten Vulkanausbruch weltweit seit 30 Jahren, in der Nähe des Inselstaates Tonga im Südpazifik. Seit Dezember ist der Unterseevulkan wieder aktiv. Unklar ist laut dem Vulkanologen Shane Cronin, ob der jüngste Ausbruch den Höhepunkt der Aktivität darstellt, so Cronin im Gespräch mit Radio New Zealand.