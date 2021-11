Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Die Bücher von Bernhard Schlink werden weltweit gelesen, sein Bestseller "Der Vorleser" kam als Hollywood-Verfilmung ins Kino.

Geboren ist Bernhard Schlink am 6. Juli 1944 in Großdornberg bei Bielefeld. Als Student entscheidet er sich für Jura, nach seiner Habilitation arbeitet er als Jura-Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie bis 2009 an verschiedenen deutschen und amerikanischen Universitäten. Zum literarischen Schreiben ist er erst mit Ende 30 gekommen. Schlink lebt in New York und Berlin.