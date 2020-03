Beethovenfest 2020: Teilausfall wegen Corona

Nike Wagner zum Beethovenfest: "Wir haben das Gewaltige beim Jubiläumsjahr nicht ausgespart"

Mit einem großen Programm zum Beethoven-Jubiläumsjahr will Nike Wagner das internationale Publikum begeistern. Mit dabei ist Stardirigent Theodor Currentzis. Was sie an ihm schätzt, sagt Nike Wagner im DW-Interview. (03.03.2020)