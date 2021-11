Beata Szydlo

Kommentar: Zwei Jahre PiS-Regierung - In Polen geschätzt, international isoliert

Die Hassparolen in Warschau am Unabhängigkeitstag bestätigten jedes Vorurteil über die konservative Revolution, die seit zwei Jahren in Polen im Gange ist. Doch die Bilanz der PiS fällt gemischt aus, meint Bartosz Dudek.