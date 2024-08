Bayer Leverkusen - mit Rückenwind in die neue Saison

Gerade lief die 88. Spielminute im Supercup zwischen Meister Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Die Gäste, die die abgelaufene Bundesliga-Saison überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hatten, lagen mit 2:1 in Führung - der Sieg und damit auch der erste Titel der neuen Saison schien für den VfB in greifbarer Nähe. Allerdings passierte dann genau das, was die Werkself in der vergangenen Saison so stark gemacht hatte: Sie erzielte wieder ein spätes Tor.

Nach einem tollen Pass von Leverkusens Alejandro Grimaldo traf Angreifer Patrik Schick zum Ausgleich kurz vor dem Abpfiff. Im Elfmeterschießen bewies das Team von Trainer Xabi Alonso dann erneut starke Nerven und triumphierte am Ende mit 4:3 (2:2, 1:1). Trotz der Sommerpause und der Finalpleite in der Europa League - die einzige Leverkusener Niederlage in der vergangenen Saison - scheint sich Bayer den fast schon unheimlichen Flow und das Selbstvertrauen bewahrt zu haben.

Hradecky: "Qualität nicht am Strand liegen gelassen"

Torwart Lukas Hradecky wertete den Gewinn des ersten Titels in der neuen Saison als Kampfansage an die anderen Vereine: "Das ist ein klares Signal an die anderen Mannschaften, dass wir wieder dabei sein wollen." Wie so oft beeindruckte die Werkself, die seit 15 Monaten auf nationaler Bühne ungeschlagen ist, mit einer erstaunlichen Last-Minute-Stärke.

Bayer Leverkusen feiert den ersten Bundesliga-Meistertitel der Vereinsgeschichte Bild: Sascha Schuermann/AFP/Getty Images

"Es war schön zu sehen, dass wir unsere Comeback-Qualität anscheinend nicht am Strand liegenlassen haben. Sie ist noch da", freute sich Hradecky. Insgesamt erzielte der Double-Gewinner Leverkusen in der vergangenen Bundesliga-Saison 2023/24 wettbewerbsübergreifend ab der 90. Spielminute 18 Treffer - kein Team war in den besten Ligen in der Schlussphase erfolgreicher.

Mitgliederzahl auf Rekordhoch

Leverkusen hat Maßstäbe gesetzt und Rekorde aufgestellt. Die Elf von Alonso war die erste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte, die in einer Saison ungeschlagen blieb. Und auch neben dem Platz hat der Verein neue Bestmarken erreicht. In der Saison 2022/23 hatte Leverkusen rund 34.000 Mitglieder, zwei Jahre später sind es 62.000. Auch der Verkauf von Fanartikeln hat neue Dimensionen erreicht. Das neue Heimtrikot übertraf zum Verkaufsstart die Zahlen des Heimtrikots aus der Saison 2023/24 um das Vierfache.

In den sozialen Medien konnte die Werkself ebenfalls punkten und steigerte die Follower-Zahlen um 65 Prozent. "Das ist natürlich eine Sache, die ich mir vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, gar nicht vorstellen konnte", sagte Bayer-04-Geschäftsführer Fernando Carro dem "Kölner Stadt Anzeiger". "Wir haben auch da gute Arbeit in den vergangenen Jahren gemacht, und der sportliche Erfolg gibt uns natürlich einen Riesen-Rückenwind."

Die Baumeister des Double-Gewinns: Leverkusens Trainer Xabi Alonso (r.) und Granit Xhaka Bild: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

Das Interesse an dem oft als "Vizekusen" belächelten Klub ist deutlich gestiegen. Auch im Ausland wir die "Marke Leverkusen" immer bekannter. "Ich habe es gesehen, als ich in den Urlaub gefahren bin", berichtete Trainer Alonso. "Jeder kannte Bayer Leverkusen. Ich war auf den Seychellen, und jeder wusste über die Saison Bescheid, was passiert war."

Oliver Kahn: "Bayern wird zurückschlagen"

Mit dem ersten gewonnenen Titel startet Bayer nun mit Rückenwind in die neue Bundesliga-Saison. Doch ob eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit noch einmal möglich ist, bleibt fraglich. Bayern München oder auch Borussia Dortmund haben auf dem Transfermarkt viel Qualität eingekauft und wollen den Leverkusenern die Titelverteidigung so schwer wie möglich machen. "Die Bayern werden alles tun, um wieder Meister zu werden", sagte Oliver Kahn, der ehemalige Vorstandschef des Vereins, in einem Interview mit dem "Kicker" und prophezeite: "Der FC Bayern wird in der anstehenden Spielzeit zurückschlagen."

Trotz gestärkter Konkurrenz dürfte auch in der kommenden Saison kein Weg an den Leverkusenern vorbeiführen. Bayer geht auch in der neuen Spielzeit als Top-Mannschaft an den Start, denn bis auf Josip Stanisic, der zum FC Bayern München zurückgekehrt ist, hat der Meister keine wichtigen Spieler verloren. Auch wenn die Personalie Jonathan Tah weiter ungeklärt ist, ist das Team weitgehend zusammengeblieben und wurde punktuell sogar noch verstärkt.

Steht auch in der kommenden Saison bei Bayer Leverkusen als Trainer an der Seitenlinie: Xabi Alosno Bild: Getty Images

Trainer Alonso kann weiterhin mit seinen Führungsspielern Florian Wirtz, Granit Xhaka, Hradecky oder auch Robert Andrich planen. Neu dabei sind Aleix Garcia vom FC Girona sowie Martin Terrier und Jeanuel Belocian vom FC Stade Rennes. Zudem sind die Torjäger Victor Boniface und auch Patrik Schick - beide hatten mit Adduktorenproblemen zu kämpfen - wieder komplett fit und dürften für große Probleme bei den gegnerischen Abwehrreihen sorgen.

Lothar Matthäus: "Bayer 04 hat kleinen Vorsprung"

Nach dem Sieg im Supercup sei das Adrenalin zurück, freute sich Bayer-04-Sportchef Rolfes. "Es war wichtig, wieder diese Energie zu spüren. Das gibt uns Schwung für die nächsten Spiele. Dass wir bereit sind, unter Druck zu performen", so der 42-Jährige. Dass Leverkusen aber auch die kommenden 34 Bundesliga-Spiele ungeschlagen bleiben wird, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch zählt die Werkself auch in dieser Saison wieder zu den Top-Anwärtern auf den Titel. "Ähnlich wie im vergangenen Jahr hat Bayer 04 einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz", sagte TV-Experte und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus. "Die neue Saison wird aber kein Selbstläufer."