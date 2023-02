Ukraine gibt Banksy-Briefmarke heraus

Kiew: Verfahren gegen mutmaßlichen Banksy-Dieb eingeleitet

Steve Jobs

Ein immer wiederkehrendes Thema seiner Bilderwelten ist der globale Raubtier-Kapitalismus. Dieses Wandbild sprayte Banksy im Eingangsbereich des Flüchtlingslagers in Calais an Frankreichs Ärmelkanal-Küste. Zu sehen ist der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs, im Gepäck seinen legendären ersten Mac-Computer. Der Vater des Apple-Managers stammte aus Syrien - so wie viele Flüchtlinge.