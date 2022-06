Baerbock sieht Pakistan als Schlüsselpartner bei Evakuierungen aus Afghanistan

Pakistan sei wie kein anderes Land von den Auswirkungen der Flüchtlingskrise in Afghanistan betroffen und "gleichzeitig für uns ein Schlüsselpartner, um die Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen, für die wir Verantwortung tragen", erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor ihrer Abreise. Bisher hätten fast 21.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland ein neues Leben beginnen können, darunter fast drei Viertel der Ortskräfte, die ehemals für Deutschland am Hindukusch gearbeitet hätten. Bei ihrem Besuch in Pakistan gehe es darum, wie auch weiteren Menschen die "schnelle Ausreise" aus Afghanistan ermöglicht werden könne. Pakistan habe dabei Deutschland bereits in der Vergangenheit unterstützt.

Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: "Klar ist: Es gibt keine einfachen, erst recht keine wirklich zufriedenstellenden Lösungen. Angesichts der katastrophalen Lage müssen wir daher sehr pragmatisch sein und brauchen die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Akteuren."

Video ansehen 02:37 Afghanistan: Die Furcht einheimischer Ortskräfte (18.02.2022)

Baerbock pocht auf Frauenrechte

Weiteres Thema der Reise sei, wie den Menschen in Afghanistan geholfen und gleichzeitig der Druck auf die dort seit vergangenem Jahr herrschenden radikalislamischen Taliban erhöht werden könne, sagte die deutsche Außenministerin. So will sie den Druck auf die Taliban erhöhen, Menschen- und insbesondere Frauenrechte stärker zu achten. Während ihres zweitägigen Besuchs in Pakistan möchte Baerbock in der Hauptstadt Islamabad unter anderen mit Regierungschef Shehbaz Sharif und ihrem Kollegen Bilawal Bhutto Zardari sprechen.

In Pakistan plant Baerbock zudem einen Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschen Botschaft sowie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Diese arbeiten seit Monaten an der Weiterreise von besonders schutzbedürftigen Menschen, die aus Afghanistan geflüchtet sind. Die Ministerin will in Islamabad auch mit Afghaninnen und Afghanen sprechen, die sich dort gerade aufhalten und mit deutscher Unterstützung weiterreisen wollen.

Weiter nach Athen und Ankara

Am Mittwoch reist die Ministerin weiter nach Griechenland; dritte und letzte Station ihrer bis Freitag dauernden Reise ist dann die Türkei. Dort soll jeweils unter anderem über den Ukraine-Krieg und die NATO, aber auch über Menschenrechte und Meinungsfreiheit gesprochen werden. Auf allen drei Reisestationen sind nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes neben umfassenden Treffen mit Vertretern der jeweiligen Regierungen auch Gespräche mit der Zivilgesellschaft geplant.

kle/wa (afp, dpa, kna)