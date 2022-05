Taliban erzwingen Verschleierung von TV-Journalistinnen

Afghanistan im freien Fall

Zu wenig Lebensmittel

Laut einer Analyse des UN-Welternährungsprogramms (WFP) ist fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung von akutem Hunger betroffen und auf Lebensmittellieferungen, wie hier in Kabul, angewiesen. Es gehe um 19,7 Millionen Menschen, so eine Sprecherin: "Der Hunger hält im ganzen Land in einem noch nie da gewesenen Ausmaß an."