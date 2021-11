Bündnis90/Die Grünen

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) ist eine deutsche Partei. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Umweltpolitik. Leitgedanke grüner Politik ist ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

Der aktuelle Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen wurde im Januar 2018 auf dem Parteitag in Hannover gewählt. Ihm gehören Annalena Baerbock, Robert Habeck, Jamila Schäfer, Ricarda Lang, Michael Kellner und Marc Urbatsch an. Die Partei wurde 1980 gegründet und ist damit eine der jüngsten Parteien in Deutschland.