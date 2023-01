Auschwitz-Überlebende: Ihr Gesang rettete ihr das Leben

Hitlers Rassenlehre brachte Philomena Franz ins Konzentrationslager Auschwitz, weil sie Sintizza war. Ihr Mut, vor Heinrich Himmler zu singen, rettete ihr das Leben. Nun ist sie im Alter von 100 Jahren gestorben.

Franz kommt aus einer berühmten Stuttgarter Musikerfamilie, die seit Jahrhunderten in Deutschland lebte. Die Nationalsozialisten verfolgte sie und steckte sie ins Lager, weil sie Sinti waren. Philomena Franz überlebte als einzige.

Kann Putins Propaganda Lettland destabilisieren?

Russland versucht, mit Siegesparolen Lettlands russischsprachige Minderheit für sich zu gewinnen. Viele Letten sind besorgt, dass die Propaganda ihr Land spalten könnte. Rund jeder vierte Lette hat russische Wurzeln.

Polens Rentner leiden unter Inflation

In Polen haben sich die Lebensmittelpreise im letzten Jahr zum Teil verdoppelt. Die Inflation liegt bei fast 17 Prozent, eine der höchsten Raten in Europa. Dazu kommen noch gestiegene Strom- und Gaspreise durch den Krieg in der Ukraine.

Italien: Ein Zuhause für Erntehelfer aus Afrika

Auf Süditaliens Feldern ernten und leben zahlreiche Migranten aus Afrika unter unmenschlichen Bedingungen. Im „Haus der Würde“ finden einige erstmals ein richtiges Heim.

Frankreich: Werden die Pariser Bistros UNESCO-Weltkulturerbe?

Das Bistro sei französische Lebensart, die schützenswerte sei, sagen die Wirte. Sie kämpfen, um mit Hilfe der UNESCO das „Bistrosterben“ zu stoppen.

