Ausbreitung von Affenpocken ist eingedämmt

Dieses Jahr wurden in 109 Ländern rund 80.000 Fälle von Affenpocken gemeldet. 36 Menschen starben daran. In den meisten Ländern war es in diesem Jahr das erste Mal, dass es zu Ausbrüchen von Affenpocken gekommen ist.

Affenpocken sind eine ansteckende Viruserkrankung. Sie wird durch das Affenpockenvirus ausgelöst, das mit den Kuhpocken und den Pocken beim Menschen verwandt ist.

Ende August begann die Zahl der Neuinfektionen jedoch weltweit zu sinken. Dieser Trend setzt sich bis heute fort. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lag die Zahl der Neuinfektionen in der letzten Oktoberwoche bei 1295, was einem Rückgang von 41 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Ausbruchs Anfang August lag die Zahl der wöchentlich gemeldeten neuen Fälle weltweit bei 7477.

Der weltweite Abwärtstrend der Neuinfektionen hat sich seit Anfang August weiter fortgesetzt

Warum sind die Infektionszahlen rückläufig?

"Die Hauptgründe für den Rückgang der Infektionszahlen scheinen Impfungen und veränderte Verhaltensweisen in den Risikogruppen zu sein", sagt Paul Hunter, Medizinprofessor an der University of West Anglia in Großbritannien.

Die Risikogruppen, auf die sich Hunter bezieht, sind Männer, die Sex mit anderen Männern haben (MSM). In dieser Gruppe sind im Verlauf des Ausbruchs die meisten Infektionen aufgetreten. Obwohl es nur bei einem Teil der 26.000 Fälle Informationen über die jeweils sexuelle Orientierung der Betroffenen gibt, gaben 87 Prozent selbst an, zur Gruppe der MSM zu gehören.

Hunter bezweifelt zwar, dass die Zahlen wieder ansteigen, räumt aber gleichzeitig ein, dass dies auf jeden Fall noch immer möglich ist. "Da der Impfstoff sehr lange wirkt, wird die Ausbreitung in Zukunft viel geringer sein, anders ausfallen als bisher und auch nicht so weitreichende Auswirkungen haben", erklärt Hunter. "Das bedeutet aber keineswegs, dass wir nicht gelegentlich ein Auf und Ab erleben werden. Aber ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren einen weiteren Höhepunkt von Infektionen erreichen werden."

Laut britischem National Health Service (NHS) und dem US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben die meisten Menschen nur ein geringes Risiko, an Affenpocken zu erkranken. Dies und die geringere Ansteckungsgefahr in der Risikogruppe durch Aufklärungskampagnen und Impfungen könnten eine Erklärung für den Rückgang sein, sagt Hunter.

Im Kampf gegen Affenpocken gab es nach Aussage von Ärzten in der Demokratischen Republik Kongo nur wenig Hilfe von westlichen Ländern

Die Ausbrüche sind verschieden

Die rückläufigen Zahlen von Neuinfektionen waren in Amerika und Europa am massivsten. Aber trotzdem meldeten diese beiden Regionen im Oktober noch immer den größten Anteil an neuen Fällen weltweit: 88,7 Prozent in Amerika und 7,7 Prozent in Europa. Fast die Hälfte der im Zusammenhang mit dem Ausbruch gemeldeten Todesfälle wurden in Nord- und Südamerika verzeichnet. Dies würde darauf hindeuten, dass sich der aktuelle Ausbruch weitestgehend auf Amerika und Europa beschränkt.

Die Mitglieder des Notfallausschusses International Health Regulations (IHR) betonten auf einer Sitzung Ende Oktober jedoch, dass Daten über Affenpocken aus einkommensschwachen Gebieten weitestgehend fehlten. Laut Komitee führt dieser Mangel an Informationen in Ländern wie Afrika dazu, dass es nur schwer nachzuvollziehen ist, wie viele Menschen mit dem Virus infiziert sind.

Dem Ausschuss zufolge gibt es in einkommensschwachen Regionen wenig bis gar keine Kapazitäten für Diagnosen oder einen Zugang zu Impfstoffen und anderen Therapiemethoden.

Die Wirkung des Impfstoffs hält lange an

Als der Ausbruch in diesem Sommer 2022 begann, wurden wegen steigender Zahlen in Ländern mit hohem Einkommen schnell Impfkampagnen durchgeführt. Dazu gehören beispielweise die USA, nicht aber Afrika.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind in Afrika derzeit keine Impfstoffe gegen Affenpocken öffentlich verfügbar. Diese regionale Ungleichheit ist nur einer von vielen Gründen dafür, dass die International Health Regulations (IHR) beschlossen haben, den aktuellen Ausbruch der Affenpocken weiterhin als globalen Gesundheitsnotfall einzustufen. Ende Juli war er erstmals als solcher erklärt worden.

Die IHR (Internationale Gesundheitsvorschriften) - sind ein rechtsverbindliches, internationales Abkommen zwischen 194 Ländern, das darauf abzielt, globale Ausbrüche zu bekämpfen. Dazu gehört das Auftreten der Affenpocken in diesem Jahr.

Können wir die Affenpocken ausrotten?

Vor dem Ausbruch der Affenpocken im Mai dieses Jahres war diese Infektionskrankheit vorwiegend auf sieben Länder in Zentral- und Westafrika beschränkt. In diesen Ländern kommt das Virus bei Nagetieren und Affen vor, die in den tropischen Regenwäldern leben. Diese Tiere können das Virus bei Kontakt mit Menschen auf diese übertragen.

Eine der wichtigsten Maßnahmen, die einen weiteren Ausbruch der Affenpocken verhindern könnte, ist die Einführung strikterer Regelungen im Handel mit Tieren, so die WHO.

Aber solange entsprechende Voraussetzungen für eine zoonotische Übertragung existierten, werde es auch diese Krankheit geben, erklärt Hunter "und es wird immer wieder passieren, dass das Virus auf Menschen überspringt."

Adaptiert aus dem Englischen von Gudrun Heise.