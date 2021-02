Aufruhr und Verzweiflung in Haiti

Brennende Barrikaden, Gewalt und ein Präsident, der sich an seinen Sessel klammert: Haitis Präsident Jovenel Moise zeigt sich von den Protesten und Rücktrittsforderungen der vergangenen Wochen unbeeindruckt. Er kann dabei auf die Unterstützung der neuen US-Regierung und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zählen.

"Die Ruhe ist zurückgekehrt nach Haiti", twitterte der Präsident am 13. Februar. "Polizisten haben Tränengas gegen Krawallmacher eingesetzt. Das haitianische Volk wird in diesem Jahr das Recht auf freie Wahlen haben. Am 7. Februar 2022 wird ein gewählter Präsident mir in meinem Amt nachfolgen."

Der Streit über die Amtszeit von Präsident Jovenel Moise hat zur jüngsten Krise im Land und den gewalttätigen Protesten geführt. Moise will am 25. April ein Referendum über eine neue Verfassung und am 19. September dieses Jahres Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten lassen.

Die Opposition hingegen fordert schon seit zwei Jahren den Rücktritt von Moises wegen Korruptionsskandalen und Verfassungsverstössen. Er sei nicht in der Lage gewesen, Parlamentswahlen zu organisieren und regiere seit einem Jahr per Dekret. Moise wiederum unterstellt der Opposition einen versuchten Staatsstreich.

Für die Opposition ist die Amtszeit von Moise, der bei den mehrfach verschobenen Wahlen von 2015 erstmals antrat und im November 2016 als Sieger hervorging, seit dem 7. Februar dieses Jahres abgelaufen. Doch auch sie schielt auf einen dreistöckigen Betonbunker unweit des Flughafens von Port-au-Prince im Viertel Tabarre: Die US-Botschaft. Denn dort, glaube viele Haitianer, werde letztlich das Schicksal des Landes entschieden.

USA stützen Moise

"Die Botschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Art Schiedsrichter in Haiti geworden", sagte Roland Joseph, haitianischer Politologe und Trainer am Karibischen Zentrum für Gewaltfreiheit und nachhaltige Entwicklung (CCNGD), der DW. Das Problem dabei sei, dass die US-Regierung am diskreditierten Moise festhalte. Das heize die Proteste an.

Joseph vermutet, dass die Eskalation den neuen Präsidenten Joe Biden unvorbereitet traf. Der Doktorant an der University Nova Southeastern im US-Bundesstaat Florida und Vertreter einer kritischen, im Ausland ausgebildeten neuen Generation, schließt nicht aus, dass Washington seine Position noch revidiert.

Mission erfüllt:?Die UN schickten 2004 Truppen nach Haiti, um das Land zu stabilisieren. 2017 endete die Mission

Trotzdem hält er die Rolle der USA in Haiti für tragisch: "Niemand kann uns Haitianern die Verantwortung für unser Land abnehmen. Wir müssen uns letztlich selbst zusammenraufen und einen Weg finden".

"Heuchlerisches Spiel"

Ähnlich sieht das Jean-Ronald Joseph, Politologe an der Universität Quisqueya in Port-au-Prince: "Die internationale Gemeinschaft spielt in Haiti ein heuchlerisches Spiel. Sie predigt Demokratie und Entwicklung, stützt und finanziert mit ihrem Geld aber eine korrupte Elite, die diese Ziele hintergeht", sagt er.

Als Beispiel nennt Joseph die Handelsliberalisierung zwischen Haiti und den USA in den 90er Jahren. Das hätte die haitianischen Landwirte in den Ruin und die Bevölkerung in die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten getrieben. Damals habe sich Hunger im Land ausgebreitet.

Als die USA 2004 militärisch in Haiti intervenierten, um den vom Militär gestürzten linken Armenpriester Jean-Bertrand Aristide an die Macht zurückzubringen, tauften sie die Aktion vollmundig "Die Demokratie hochhalten" (uphold democracy). Weil das mit Waffengewalt nur bedingt möglich war, wurde anschließend eine UN-Friedensmission entsandt.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Ein Land in Schutt und Asche 12. Januar 2010, kurz vor 17 Uhr: In dem karibischen Inselstaat Haiti bebt die Erde. Die Messgeräte zeigen eine Stärke von 7,0 auf der Richterskala an - die Zerstörung ist immens: Mancherorts stürzen 90 Prozent der Gebäude ein. Mindestens 200.000 Menschen sterben, mehr als eine Million werden obdachlos. Der Schaden übersteigt mit 6,6 Milliarden US-Dollar das Bruttoinlandsprodukt des Landes.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Katastrophe im Krisenstaat Januar 2011: Kreuze auf einem Massengrab nahe der Hauptstadt Port-au-Prince. Das Erdbeben traf einen ohnehin schon krisengeplagten Staat: Haiti war 2010 - und ist es heute noch - das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, litt unter Überbevölkerung und Korruption. Naturkatastrophen waren keine Seltenheit. Eine auf das Erdbeben folgende Cholera-Epidemie tötete Tausende weitere Menschen.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Weltweite Solidarität Ein unbekümmerter Moment in einem Camp für Erdbebenopfer im März 2010. Die UN, NGOs, Privatpersonen halfen: Aus aller Welt flossen Gelder für den Wiederaufbau. Auf lokaler Ebene hätten viele Hilfsorganisationen effektive Arbeit geleistet, etwa durch den Bau von Häusern, sagt Bert Hoffmann, Politologe am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA), im Gespräch mit der DW.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Problematische Hilfe In der Notlage unmittelbar nach dem Erdbeben hätten US-Nahrungsmittelspenden den Betroffenen kurzfristig geholfen, erklärt Hoffmann. "Doch langfristig hat der kostenlose Reis aus den USA die Reisbauern in Haiti massiv in die Pleite getrieben. Solche Art von Hilfe hat keine zukunftsfähigen Strukturen für das Land geschaffen und die Abhängigkeit verstärkt."

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Die Krise nach der Krise Warten auf Arbeit: Zehn Jahre nach dem Erdbeben hat sich die Lebensqualität der meisten Haitianer nicht verbessert - im Gegenteil. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze von zwei US-Dollar am Tag. 35 Prozent sind laut Welthungerhilfe auf Nahrungsmittelspenden angewiesen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beklagt eine mangelhafte medizinische Grundversorgung.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Tödliche Proteste Massenarbeitslosigkeit, Inflation, Kriminalität und Vetternwirtschaft treiben die Haitianer seit eineinhalb Jahren immer wieder auf die Straße - wie hier im November 2019. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten kamen bereits zahlreiche Menschen ums Leben. "In Haiti wächst die Gefahr eines Bürgerkriegs", warnte jüngst Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Misereor.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Moïse will nicht gehen Gegen ihn richtet sich die Wut: Präsident Jovenel Moïse (M.), seit 2017 im Amt. Die Opposition wirft ihm unter anderem vor, Gelder aus einem Solidaritätsfond veruntreut zu haben. Moïse weist den Vorwurf zurück und lehnt einen Rücktritt ab. Wenn das Parlament am 13. Januar wieder zusammenkommt, wird das Mandat der meisten Abgeordneten ausgelaufen sein - Moïse könnte theoretisch per Dekret regieren.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch Kommt der Wandel? Die Opposition ist zersplittert, doch Aktivisten wollen weiter für Veränderungen kämpfen. "Wir brauchen eine Regierung, die auf unsere Bedürfnisse eingeht", sagt der 31-Jährige Rese Domini (Bild) von der Organisation MONEGAF. Die 39-jährige Aktivistin Velina Charlier sagte der DW im Dezember, sie fordere "Moïses Rücktritt, einen Antikorruptionsprozess und einen radikalen Wandel des Systems".

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch "Europa schweigt" Unterdessen fordern Hilfsorganisationen die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Bei der Nahrungsmittelhilfe sollten lokale Produkte Vorrang haben, "um die heimische Wirtschaft anzukurbeln", erklärte die Welthungerhilfe im November. Deutschland und die Europäische Union müssten sich zudem für einen politischen Umbruch in Haiti einsetzen, fordert Misereor-Chef Spiegel.

Haiti zwischen Chaos und Aufbruch "Haiti ist nicht die Hölle auf Erden" Dezember 2019, Port-au-Prince: Zwei Freundinnen am Strand. Die anhaltende Krise dürfe nicht den Blick darauf verstellen, dass es in Haiti "viele familiäre und lokale Strukturen gibt, die funktionieren", sagt Politikwissenschaftler Hoffmann. Der Karibikstaat sei "nicht die Hölle auf Erden. Es ist ein sehr armes, aber ein in aller Regel friedliches Land mit einer großen Kultur". Autorin/Autor: Helena Kaschel



Erdbeben zerstört Aufbauarbeit

Es gab Fortschritte bei der Professionalisierung des Staatsapparates und vor allem im Bildungswesen, doch dasErdbeben von 2010 war ein enormer Rückschlag. Viele Funktionäre starben, viele neue Gebäude wurden zerstört, auch die UNO verlor ihren Missionschef und viele Mitarbeiter.

Der darauf folgende Wiederaufbau brachte zwar auf einen Schlag viel frisches Geld und hunderte von NGOs ins Land. Doch der fragile Staat wurde von diesem Tsunami überrollt, und die von der UN angestrengte Koordination der Hilfe funktionierte nur teilweise.

Geldgeber wie Venezuela oder Taiwan versuchten, die Tragödie für ihre geopolitischen Interessen zu nutzen – und befeuerten damit die Korruption der einheimischen Elite. Und einigen NGOs ging es offenbar mehr um Bilder, die Spenden generieren, als um sinnvolle Wiederaufbauarbeit.

Grenzen der Hilfe

Nothilfe sei wichtig und habe funktioniert, sagte einmal der damalige Sondergesandte der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Ricardo Seitenfus, problematisch werde es jedoch, wenn sie den Staat ersetze, denn dann fühle sich niemand mehr verantwortlich.

Bis heute, kritisiert Jean-Ronald Joseph, habe die internationale Gemeinschaft von der haitianischen Regierung keinen Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Hilfsgeldern eingefordert. Damit machten sich auch die UN zum Komplizen.

"Und dann haben UN-Blauhelme auch noch die Cholera eingeschleppt", fügt er hinzu. "Wenn wir die Bilanz der vergangenen 30 Jahre ziehen, dann ist diese Strategie der Ko-Entwicklung, bei der lokale Eliten und die internationale Gemeinschaft zusammenwirken, ein totaler Reinfall", lautet seine Bilanz.