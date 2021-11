Auch viele junge Geimpfte müssen ins Krankenhaus

Weihnachtsmärkte vor und während Corona

Dresden ohne Striezelmarkt

Im vergangenen Jahr waren es gut 2,5 Millionen Besucher weniger. Da wurde der Dresdner Striezelmarkt - so wie auch die anderen Weihnachtsmärkte in Deutschland - wegen Corona abgesagt. Etwas verloren wirken Weihnachtsbaum, Krippe und der sonstige Weihnachtsschmuck in der fast menschenleeren Innenstadt. In diesem Jahr beginnt der Striezelmarkt am 22. November.