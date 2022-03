Eva Lindström erhält Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis

Ihre geheimnisvolle Bilderwelt verändere sich ständig, während sich Bäume bewegen, Hunde riesige Ausmaße annehmen und Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen, begründete die Jury die Auszeichnung Eva Lindströms am Dienstag (22. März) in Stockholm. Kinder, Erwachsene und Tiere setzten sich in ihren Werken mit den großen Fragen des Lebens auseinander.

Die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström, 1952 in Västerås geboren, studierte von 1969 bis 1974 an der Kunstschule Konstfack in Stockholm. Ihre Karriere als Cartoonistin begann sie in den 1980er-Jahren. In Deutschland sind die Werke von Eva Lindström nicht weit verbreitet: 2006 erschien das Buch "So ein Glück!", das die Geschichten von Mats und Roj erzählt.

Höchstdotierter Kinderbuchpreis

Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ist mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 480.000 Euro) dotiert. Er ist damit die weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.

Astrid Lindgren - zu ihrem Andenken wurde der Preis initiiert

Die schwedische Regierung rief den Preis 2002 ins Leben, um der im gleichen Jahr verstorbenen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren zu gedenken. Zu deren bekanntesten Werken zählen "Pippi Langstrumpf", "Ronja Räubertochter" und "Wir Kinder aus Bullerbü".

Im vergangenen Jahr war der französische Jugendbuchautor Jean-Claude Mourlevat mit der Auszeichnung geehrt worden. In diesem Jahr waren 282 Kandidatinnen und Kandidaten sowie Organisationen aus 71 Ländern nominiert. Bislang einziger deutscher Preisträger war 2017 Wolf Erlbruch.

(mit dpa)