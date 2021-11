Die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren gehört zu den bekanntesten Kinderbuchautoren der Welt. Ihre weltberühmten Figuren wie Pippi Langstrumpf oder Kalle Blomquist haben Generationen von Kindern begleitet.

Ihre Bücher haben eine Gesamtauflage von mehr als 145 Millionen Exemplaren. Astrid Lindgren (14.11.1907 - 28.1.2002) hatte in den 1940er Jahren die Idee zur Figur der frechen Seemannstochter Pippi Langstrumpf, die alleine in einer großen Villa lebt und übermenschliche Kräfte hat. Nach den Erfolgen der ersten Pippi-Bände erfand Lindgren weitere berühmte Kinderfiguren, die alle eins gemeinsam hatten: Sie waren witzig, frech, unabhängig und mutig. Wie etwa der Meisterdetektiv Kalle Blomquist, die Kinder aus Bullerbü oder Karlsson vom Dach. Lindgren hat für ihr Werk unzählige Preise erhalten. In ihrem Namen wird seit 2003 jährlich der Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preis (ALMA) vergeben. Mit mehr als einer halben Million Euro Preisgeld ist es die höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.