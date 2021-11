Assemble ist ein Design-Kollektiv aus London, das 2015 mit dem Turner-Preis ausgezeichnet wurde. Dieser gilt als der renommierteste britische Kunstpreis und wird jedes Jahr vergeben.

Assemble ist ein interdisziplinär arbeitendes Team von jungen Architekten, Designern und Künstlern, die mit dem Anspruch antreten, den städtischen Raum gemeinsam mit den Menschen zu gestalten, die dort wohnen.Für ihr Renovierungsprojekt Granby Four Streets in einem Problemviertel Liverpools, bei dem die Gruppe eng mit Bewohnern zusammenarbeitet, wurde sie 2015 mit dem Turner-Preis gewürdigt. Die Jury lobte ihr Experimentieren „mit Kunst, Design und Architektur“ und ihren „Ansatz von Erneuerung, Stadtplanung und Entwicklung“. Weitere Projekte in London: eine ehemalige Tankstelle, die sie in ein Pop-up-Kino verwandelten, sowie die Gestaltung eines Platzes im Problemviertel New Addington.