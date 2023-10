Assassin's Creed Mirage: Spektakuläre Zeitreise

Die Spielereihe "Assassin's Creed" schickt Spielende seit 2007 zurück in die Vergangenheit. Im ersten Teil reisten sie ins 12. Jahrhundert zurück und erkundeten Jerusalem, später schipperten sie auf imposanten Segelschiffen durch die Karibik, erlebten in Paris den gesellschaftlichen Umbruch, den die Französische Revolution hervorrief, erkundeten Pyramiden im alten Ägypten, kämpften im antiken Griechenland gegen Athener und Spartaner und schlüpften zuletzt in die Rolle eines Wikingers - oder wahlweise einer Wikingerin -, um England zu erobern. Stets wurden Städte, Regionen oder ganze Länder und Epochen ausgewählt, zu denen viele Menschen einen Bezug haben und die gleichzeitig räumlich und zeitlich weit weg sind.

Nun führt die Reihe an einen neuen Schauplatz, der in der Popkultur bisher eher eine Randerscheinung ist: Bagdad im 9. Jahrhundert. Die Stadt, die von ihren Bewohnern auch Madinat-al-Salam (Stadt des Friedens) genannte wurde, war damals eine florierende Metropole unter der Herrschaft des Abbasiden-Kalifats. Sie war das Zentrum mächtiger weltlicher und religiöser Herrscher, zeitgenössischer Künstler, windiger Händler, eifriger Philosophen und neugieriger Wissenschaftler. Mindestens 500.000 Menschen verschiedener Glaubensrichtungen lebten damals in der Stadt am Tigris, die heute die Hauptstadt des Irak ist.

So ähnlich könnte die imposante Rundstadt Bagdads einst ausgesehen haben Bild: Ubisoft

Zeitreise ins Goldene Zeitalter der Abbasiden

Bei der Erschaffung der historischen Welten legen die "Assassin's Creed"-Entwickler seit jeher viel Wert auf Authentizität. Die Spielenden werden in der Spielwelt auf besondere historische Orte hingewiesen, bekommen nebenbei Alltagsgeschichte vermittelt und lernen historische Persönlichkeiten kennen. In "Assassin's Creed Mirage" treffen sie zum Beispiel auf den Gelehrten Ali ibn Muhammad, einen Widersacher der herrschenden Abbasiden, oder die Banu-Musa-Brüder, drei begabte Wissenschaftler und Tüftler.

Spiele ermöglichen besonderen Zugang zur Vergangenheit

Dennoch seien die Spiele historisch nicht zu 100 Prozent genau, das müssten sie aber auch gar nicht sein, betont der Historiker Lucas Haasis im DW-Interview. Er forscht zum Thema Games und Geschichte und bringt Videospiele in Universitäten und an Schulen. Entscheidend sei, dass sie glaubhaft seien. "Man bekommt einen Eindruck von einer Epoche, den man auf eine andere Art und Weise nicht bekommt. Das schafft kein anders Medium. Man bekommt ein Gefühl für eine Epoche, kann in eine Atmosphäre eintauchen; und das führt dazu, dass man ein Interesse entwickelt, was man sonst vielleicht nicht entwickelt hätte." Haasis berichtet von zahlreichen Studierenden, die heute Geschichte studieren würden, weil sie "Assassin's Creed" gespielt hätten und danach mehr über die Vergangenheit wissen wollten. Spiele böten zudem die Möglichkeit, neueste Forschungsergebnisse zu integrieren und dadurch die Erinnerungskultur zu beeinflussen. Denn die Vergangenheit sei viel bunter gewesen, als wir sie uns heute oft vorstellen würden.

Historikerinnen und Historiker unterstützen Spieleentwickler

In die Entwicklung der "Assassin's Creed"-Spiele waren stets auch Historikerinnen und Historiker involviert. Renommierte Wissenschaftlerinnen wie Glaire Anderson von der University of Edinburgh, die zu islamischer Kunst und Architektur im Zeitalter der Kalifen (650-1250) forscht, oder Vanessa van Renterghem, deren Fachgebiet die Sozial- und Stadtgeschichte Bagdads ist, haben ihre Expertise bei "Assassin's Creed Mirage" einfließen lassen. Zudem arbeitete das Studio eng mit Museen zusammen. "Ich finde es sehr wichtig, dass sich immer mehr Historiker gegenüber Games öffnen", sagt Lucas Haasis. "Denn Spiele sind da, Spiele bleiben und Spiele werden immer wichtiger."

Hauptfigur Basim ist Parkour-Profi: Das muss er auch sein, um schnell die Biege machen zu können Bild: Ubisoft

Gerade für junge Menschen gehörten Spiele zur Lebenswirklichkeit einfach dazu. Daher sieht er in Spielen, die sich mit der Historie auseinandersetzen, eine große Chance. "Dass sich junge Leute für Geschichte interessieren, sollten wir fördern. Gleichzeitig sollten wir den kritischen Blick schulen." Schüler und Studierende müssten lernen, kompetent und medienkritisch mit den Spielen umzugehen, damit sie erkennen, wo die Phantasie mit den Entwicklern durchgegangen ist und wo die Grenzen der digitalen Erfahrung liegen. Denn: "Das, was da präsentiert wird, ist eine Illusion, eine Rekonstruktion der Entwicklerinnen und Entwickler", stellt Lucas Haasis klar.

Dünne Quellenlage bietet Raum für Kreativität

Von der ursprünglichen Stadt Bagdad, die am 30. Juli 762 gegründet wurde und innerhalb weniger Jahrzehnte aus dem Wüstensand erwuchs, ist fast nichts mehr übrig. Sie war kreisförmig angelegt und beherbergte im Zentrum den Palast des Kalifen. Für die Entwicklung bot die dünne Quellenlage den Vorteil, dass die Entwickler beim Nachbau der Stadt kreativer zu Werke gehen konnten. Das Buch des englischen Gelehrten Guy Le Strange (1854-1933) über Bagdad während des Abbasiden-Kalifats hat ihnen ebenso als Inspiration gedient, wie zeitgenössische Reiseberichte und archäologische Funde.

Spielerisch die Geschichte Bagdads erkunden

Den Spielenden steht es nun frei, diese prächtige Stadt zu Fuß, zu Pferd oder auf dem Kamel zu erkunden, durch die schattigen und belebten Gassen zu rennen, die Moscheen zu bestaunen, deren türkise Kuppeln in der Sonne glänzen und anhand von im Spielverlauf gesammelten Fundstücken und historischen Orten mehr über die Geschichte Bagdads zu erfahren.

Geschichtsinteressierte können im Spiel allerlei über den Alltag in einer vergangenen Epoche erfahren Bild: Ubisoft

Die teils wirre Story in den "Assassin's Creed"-Spielen dreht sich stets um den Konflikt zwischen Templern und Assassinen beziehungsweise deren Vorgängerorganisationen, dem Orden der Ältesten und den Verborgenen. Das ist auch bei "Assassin's Creed Mirage" nicht anders. Spielerisch sind die Games stets solide, aber nicht außergewöhnlich. Vieles spricht also dafür, dass die "Assassin's Creed"-Serie gerade wegen ihrer historischen Settings so beliebt ist und Ubisoft zufolge weltweit 155 Millionen Fans hat. Doch was ist das Faszinierende an Zeitreisen? Historiker Lucas Haasis hat darauf folgende Antwort: "Es gibt das Grundinteresse im Menschen, sehen zu wollen, wo man herkommt und das, was fremd ist, zu erkunden. Und Zeitreisen sind so interessant, weil die im geschützten Rahmen passieren. Man taucht in etwas ein, aus dem man wieder rauskommt, wenn's mal heikel wird oder man keine Lust mehr hat."

Heimliches Vorgehen ist der Schlüssel zum Erfolg

Wer - wie die Autorin dieser Zeilen - jeden Teil gespielt hat, fühlt sich von "Assassin's Creed Mirage", das am 05.10.2023 für alle Plattformen erscheint, sofort abgeholt und findet sich schnell zurecht. Basim, der schon als Nebencharakter in "Assassin's Creed Valhalla" (2020) auftauchte, übernimmt diesmal die Hauptrolle. Viele Aufgaben und Spielmechaniken aus den Anfängen der Serie wurden implementiert, etwa Figuren zu folgen oder zu belauschen, Laufwege der Wachen zu beobachten oder das nützliche Adlerauge, das Gegner und Schatztruhen hervorhebt. Bei drohender Gefahr empfiehlt es sich, unterzutauchen oder Fahndungsplakate von den Wänden zu reißen.

Im Schatten zu agieren und unerkannt Ziele zu eliminieren, ist die Stärke der "Verborgenen" Bild: Ubisoft

Protagonist Basim ist kein Haudrauf, sondern muss aus dem Schatten - oder konkreter aus einem Heuhaufen oder Gebüsch heraus - agieren, um ungesehen in Paläste oder feindliche Gebiete eindringen zu können. Wird er doch entdeckt, ist die Flucht die beste Option. Im Parkour bewegt er sich agil über die Dächer der Stadt, nutzt die unzähligen Mauervorsprünge, Holzbalken, Flaschenzüge, gestapelten Kisten und gespannten Seile, um schnell das Weite zu suchen. Die dichte Bebauung eignet sich hervorragend für Parkour-Einlagen.

Die Story dreht sich typischerweise um den ewigen Konflikt zwischen mächtigen Geheimbünden und die Jagd nach "Edensplittern": Das sind mächtige Artefakte, die Menschen ihren freien Willen rauben können. Für mich ist sie jedoch eher Nebensache. Viel aufregender ist es, bequem von der Couch aus in eine andere Zeit einzutauchen und sich durch eine wuselige und grafisch opulente Stadt treiben zu lassen, die in den schönsten Farben erstrahlt.