Asian Cup: Australien mit Glück ins Achtelfinale

Die schönsten Momente des Asian Cups

Endlich Fan sein dürfen

Wie schon bei der WM in Russland feuern auch beim Asian Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten viele iranische Frauen ihre Nationalmannschaft an. In ihrem Heimatland warten die Iranerinnen immer noch darauf, ohne Einschränkungen Fußballspiele besuchen zu dürfen.