Asian Cup: Indien verpasst Achtelfinale

Es ist die letzte Minute der regulären Spielzeit, als Indiens Hamed Alshamsan einen Gegenspieler im eigenen Strafraum foult. Die Konsequenz: Elfmeter für Bahrain. Jamal Rashed schießt den Ball hoch und mittig aufs Tor, der kurz daraufhin im Netz zappelt (91. Minute). Es ist das erste und einzige Tor dieser Partie, die vier Minuten später abgepfiffen wird. Bahrain verdrängt Indien durch den Sieg in der Tabelle der Gruppe A vom dritten Platz. Wie es für Bahrain im Turnier weitergeht, steht jedoch erst nach Abschluss aller Vorrundenspiele fest. Von den sechs Drittplatzierten kommen die vier besten ebenfalls weiter. Für Indien ist das Turnier vorzeitig beendet.

Sicher im Achtelfinale stehen der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Thailand. Die beiden Nationalteams trennten sich unentschieden 1:1 (1:1). Bereits in der siebten Minute hatte Ali Ahmed Mabkhout die Führung für die VAE erzielt. Aber noch vor der Pause glich Thitipan Puangchan aus (41.).

Die schönsten Momente des Asian Cups Fliegende Gliedmaßen Zwei Spieler aus Japan und dem Oman - aber nur ein Fuß des Japaners Wataru Endo ist noch am Boden. Alle anderen Gliedmaßen befinden sich in der Luft und irgendwie auch im Einsatz.

Die schönsten Momente des Asian Cups Weit gereist Die japanischen Fans haben allen Grund zur Freude. Durch den 1:0-Erfolg gegen die Emirate löst das Team aus Nippon vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale. So weit kamen Japans Fußballer auch bei der WM in Russland. Beim Asian Cup darf es nach dem Geschmack der Fans aus Fernost ruhig noch ein bisschen weiter gehen.

Die schönsten Momente des Asian Cups Gute Haltungsnoten Auch der Iran steht nach dem 2:0 gegen Vietnam, dem zweiten Sieg im zweiten Spiel, vorzeitig in der ersten K.o.-Runde. Da kann sich Pham Duc Huy (r.) noch so querlegen. Mehr als gute Haltungsnoten gibt es für den Vietnamesen nicht.

Die schönsten Momente des Asian Cups Endlich Fan sein dürfen Wie schon bei der WM in Russland feuern auch beim Asian Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten viele iranische Frauen ihre Nationalmannschaft an. In ihrem Heimatland warten die Iranerinnen immer noch darauf, ohne Einschränkungen Fußballspiele besuchen zu dürfen.

Die schönsten Momente des Asian Cups Gutes Omen? Hier kann Libanons Mehdi Khalil den Ball halten. Doch der Torwart des Libanon muss im Spiel zweimal hinter sich greifen. Die Saudis schaffen damit erstmals seit 1966 wieder einen Asian-Cup-Start mit zwei Siegen. Damals gewannen sie auch das Turnier - ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die schönsten Momente des Asian Cups Kleiner Fan, hoher Sieg Auch China startet mit zwei Erfolgen ins Turnier: 2:1 gegen Kirgisien - und 3:0 gegen die Philippinen. Den klaren Sieg im zweiten Gruppenspiel feiert dieser kleine Fan aus dem Reich der Mitte ausgelassen.

Die schönsten Momente des Asian Cups Geknubbel Zu verschenken gibt es nichts beim Asian Cup. Jeder Punkt will erarbeitet werden. Das unterstreicht diese Szene den Spiels zwischen Saudi-Arabien und Libanon eindrucksvoll. Der Einsatz stimmt.

Die schönsten Momente des Asian Cups Durchblick Für den Oman gibt es nach zwei Niederlagen im noch ausstehenden Gruppenspiel gegen Turkmenistan nichts mehr zu holen. Immerhin wird dieser Anhänger des arabischen Teams mit originellen Fanutensilien heimkehren. Autorin/Autor: Stefan Nestler



Thailand trifft am Sonntag in Al-Ain auf den Zweiten der Gruppe B, China oder Südkorea. Die Emirate spielen einen Tag später gegen einen der Gruppen-Dritten. Das Finale steigt am 1. Februar in Abu Dhabi. Titelverteidiger ist Australien.

Kritik am deutschen Trainer

Unterdessen ist der Deutsche Bernd Stange nach seinem Aus als Trainer der syrischen Fußball-Nationalmannschaft von einem seiner ehemaligen Spieler harsch kritisiert worden. Schuld am bislang schlechten Abschneiden der Syrer beim Asian Cups sei Stange, sagte Abwehrspieler Ahmad Al-Saleh, und zwar "zu 100 Prozent. Der ehemalige Trainer hatte nicht die richtigen Pläne für uns, und das Ergebnis sehen wir ja."

Stange war am vergangenen Donnerstag entlassen worden. Mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer an der Seitenlinie hatte Syrien enttäuschende Ergebnisse (0:0 gegen Palästina, 0:2 gegen Jordanien) eingefahren - am Dienstag (14.30 Uhr MEZ) muss das Team nun gegen Titelverteidiger Australien siegen, um noch eine Runde weiterzukommen.

Illegale Ausstrahlung

Der Libanon macht abseits des Rasens von sich Reden. Trotz fehlender Rechte hatte Libanons Staatsfernsehen die beiden bisherigen Spiele der libanesischen Nationalelf gezeigt. Der asiatische Fußball-Verband AFC hat die illegale Ausstrahlung heute kritisiert. Diese Praxis müsse umgehend gestoppt werden, forderte der AFC in einer Stellungnahme. Zugleich behielt er sich weitere Maßnahmen gegen den Sender vor. Aus Kreisen des Senders hieß es, hochrangige Vertreter der libanesischen Regierung hätten die Übertragung abgesegnet.

Die Rechte für die Übertragung der Asien-Meisterschaft in der arabischen Welt liegen bei dem katarischen Sender Bein Sports. Dieser hat seit geraumer Zeit mit Piraterie zu kämpfen. Der offenbar in Saudi-Arabien ansässige Piratenkanal BeoutQ strahlt immer wieder illegal Sportveranstaltungen aus und benutzt dafür Material von Bein Sports. Dahinter steckt der politische Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar. Riad hat im Juni 2017 mit Bahrain und den VAE eine Blockade über das reiche Emirat verhängt, dem sie Terrorunterstützung vorwerfen. Katar weist das zurück. Am Donnerstag treffen Saudi-Arabien und Katar beim Asien-Cup aufeinander.

