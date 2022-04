Arminia Bielefeld entlässt Trainer Frank Kramer

Arminia Bielefeld zieht vier Spieltage vor Saisonende die Reißleine im Abstiegskampf und wechselt nach Berichten der Zeitungen "Neue Westfälische" und "Westfalenblatt" den Trainer. Frank Kramer, der die Arminia nach der Entlassung von Uwe Neuhaus im März 2021 übernommen hatte, muss nach rund 13 Monaten seinen Posten bei den Ostwestfalen räumen.

Auch Kramers Co-Trainer Ilia Gruev muss den Verein verlassen. Das Training wird zunächst Torwarttrainer Marco Kostmann leiten. Als Co-Trainer soll der langjährige Assistent von Bundesliga-Erfolgscoach Ottmar Hitzfeld, Michael Henke helfen, zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt zu sichern.

Die Bilanz unter Kramer

Kramer hatte die 2020 in die Bundesliga aufgestiegene Arminia nach seinem Amtsantritt erfolgreich in der Bundesliga gehalten. In dieser Saison steckten der 49-Jährige Kramer und die Arminia bislang jedoch fast durchgehend im Tabellenkeller fest. Ein zwischenzeitlicher Positivtrend ebbte zuletzt mit sieben Spielen ohne Sieg und nur einem Punkt jäh ab.

Zuletzt gab es eine klare 0:3-Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München. Der Mannschaft gelangen in der Rückrunde bislang nur zwei Siege in der Liga, insgesamt holte die Arminia in 44 Pflichtspielen unter Kramer zehn Siege. Dazu gab es 16 Unentschieden und 18 Niederlagen.

Das Restprogramm

Der Abstand auf Hertha BSC auf dem Nicht-Abstiegsplatz 15 beträgt aktuell drei Punkte, zwei Punkte Vorsprung hat der VfB Stuttgart auf Relegationsrang 16. Für Kostmann und die Arminia geht es zunächst zum Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln, ehe die Hertha zum möglicherweise vorentscheidenden Kellerduell am 32. Spieltag auf der Bielefelder Alm erwartet wird und es in den letzten beiden Spielen gegen Bochum und Leipzig geht.