Borussia Dortmund zerlegt VfL Wolfsburg

Schon nach 28 Minuten war das Spiel durch: Binnen gerade einmal 360 Sekunden traf der BVB dreimal - bis zur Halbzeit wurden es insgesamt sogar fünf Dortmunder Tore. Am Ende setzte sich Borussia Dortmund verdient mit 6:1 gegen einen VfL Wolfsburg durch, der keinen guten Tag erwischte. Insbesondere die Hintermannschaft und der sonst so starke Torhüter Koen Casteels leisteten sich einige Patzer. Während Wolfsburg durch die Niederlage weiterhin im Abstiegskampf steckt, ist für Dortmund mit dem Sieg die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison im Grunde sicher. Der BVB hat bei vier noch ausstehenden Spielen zwölf Punkte Vorsprung auf den Fünftplatzierten SC Freiburg und ist im Torverhältnis 18 Treffer besser als der Sportclub.

Die Freiburger setzten sich mit 3:0 gegen den VfL Bochum durch und haben nun 51 Zähler auf ihrem Konto. Sie erhöhten damit den Druck auf die weiteren Champions-League-Anwärter Bayer 04 Leverkusen (52) und RB Leipzig (51), die zum Abschluss des 30. Spieltags am Sonntagabend im direkten Duell aufeinandertreffen. Die Bochumer, die eine ihrer schwächsten Saisonleistungen zeigten, beendeten das Spiel mit nur zehn Spielern und ohne Trainer auf der Bank. Zunächst sah Konstantinos Stafylidis nach einem groben Foul die rote Karte (68.). Kurz danach wurde VfL-Coach Thomas Reis, der sich zu sehr über den Platzverweis beschwert hatte, vom Schiedsrichter ebenfalls mit der roten Karte bedacht und musste auf die Tribüne (69.).

Hertha BSC mit Lebenszeichen

Mit der Hacke lenkte Suat Serdar den Ball durch die Beine von Augsburgs Torhüter Rafal Gikiewicz ins Tor und sorgte damit sogar beim sonst so ernsten Trainer Felix Magath für ausgelassenen Jubel. Der Treffer des ehemaligen Schalkers reichte den Herthanern am Ende zu einem knappen 1:0-Erfolg beim FC Augsburg.

Das passt genau: Suat Serdar (l.) trifft mit der Hacke durch die Beine des Augsburger Torhüters Rafal Gikiewicz

Noch besser als das technisch anspruchsvolle Tor Serdars dürfte Magath aber die Art und Weise gefallen haben, wie seine Spieler auftraten: laufstark, kämpferisch und entschlossen - als Mannschaft. Eine Woche nach dem schmählich verlorenen Berliner Derby gegen Union war das das lange erhoffte Lebenszeichen der Hertha im Abstiegskampf. Erstmals seit dem 23. Spieltag könnte man am Ende eines Spieltags keinen der letzten drei Tabellenplätze belegen.

Leidtragender des Hertha-Erfolgs ist der VfB Stuttgart, der beim FSV Mainz 05 nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Die Stuttgarter mussten die Berliner in der Tabelle vorbeiziehen lassen und liegen nun auf Relegationsrang 16. Der VfB hat eine Woche vor dem direkten Duell mit der Hertha im Olympiastadion einen Punkt Rückstand auf die Berliner, besitzt allerdings ein um 17 Tore besseres Torverhältnis.

Der 30. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:1 (5:0)

Tore: 1:0 Rothe (24.), 2:0 Witsel (26.), 3:0 Akanji (28.), 4:0 Can (35.), 5:0 Haaland (38.), 6:0 Haaland (54.), 6:1 Baku (82.)

FC Augsburg - Hertha BSC 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Serdar (49.)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0

Tore: keine

SC Freiburg - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Kübler (5.), 2:0 Sallai (16.), 3:0 Sallai (53.)

Rote Karte: Stafylidis (Bochum/68., grobes Foulspiel), Reis (Trainer Bochum/69., Meckern)

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln -:- (18:30 Uhr MESZ)

Arminia Bielefeld - FC Bayern München -:- (So. 15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt -:- (So. 17:30 Uhr)

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth -:- (So. 17:30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig -:- (19:30 Uhr)