Argentinien gewinnt Elfmeter-Krimi gegen Niederlande

Am Ende riss Lionel Messi die Hände nach oben. Die von ihm als Kapitän angeführte Mannschaft Argentiniens entschied das Elfmeterschießen gegen die Niederlande mit 4:3 für sich. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Held der "Albiceleste" im Shoot-Out war Torwart Emiliano Martinez, der die Elfmeter von Virgil van Dijk und Steven Berghuis parierte. Und so stehen Messi und Co. im Halbfinale der WM in Katar und treffen dort am Dienstag auf Brasilien-Bezwinger Kroatien. "Es ist unglaublich", freute sich Messi nach dem glücklichen Ausgang für sein Team. "Wir haben sehr gelitten, es am Ende aber doch noch durchgebracht."

Jetzt zwei argentinische WM-Rekordtorschützen

Es hätte schon vorher sein Abend werden können. Den ersten Treffer der Argentinier im WM-Viertelfinale gegen die Niederlande bereitete Messi vor - mit einem genialen Pass auf den Torschützen Nahuel Molina (35. Minute). Den zweiten besorgte der Superstar selbst, indem er einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 (73.) verwandelte. Für Messi war es der zehnte WM-Treffer seiner Karriere. Damit zog der 35-Jährige mit dem WM-Rekordtorschützen der Argentinier, Gabriel Batistuta, gleich.

Lionel Messi trifft zum zehnten Mal bei einer WM - seine Mannschaft steht im Halbfinale der WM in Katar

Alles schien bereitet für den Halbfinal-Einzug der "Albiceleste". Doch dann gelang dem Oranje-Team ein sensationelles Comeback. Wout Weghorst, der bis zum vergangenen Winter dreieinhalb Jahre lang für den Bundesligisten VfL Wolfsburg gespielt hatte, gelangen in der Schlussphase zwei Treffer (83. und 90.+11), mit denen der 30-Jährige die Verlängerung erzwang. Der Ausgleichstreffer zum 2:2 war einer aus der Rubrik kurios.

Genialer Freistoß-Trick des Oranje-Teams

Die Niederländer bekamen an der Strafraumgrenze einen Freistoß zugesprochen. Die Nachspielzeit war abgelaufen, es war klar, dass es sich um die allerletzte Möglichkeit handelte. Alle rechneten mit einem Direktschuss des niederländischen Shootingstars Cody Gakpo. Doch stattdessen spielte Teun Koopmeiners den Ball flach an der argentinischen Mauer vorbei zu Weghorst, der sich diese Chance nicht nehmen ließ. Die Argentinier blickten verdutzt aus der Wäsche. Auf diese Weise den schon sicher geglaubten Halbfinal-Einzug verspielt zu haben, tat weh.

Wout Weghorst (2.v.l.) hielt das Oranje-Team mit zwei späten Toren im Spiel

In der Verlängerung hatte Argentinien noch einige gute Chancen, doch mit Glück und Geschick retteten sich die Niederländer ins Elfmeterschießen. Noch in der Schlussminute landete ein Distanzschuss von Enzo Fernandez am linken Pfosten des niederländischen Tors.

Im Elfmeterschießen war dann aber das Glück der Niederländer aufgebraucht. Als Lautaro Martinez den letzten Elfmeter für die Argentinier verwandelte, kannte der Jubel der Südamerikaner keine Grenzen. Die WM-Reise von Messi und Co. geht weiter.