Antikes Kriegsschiff

Ein griechisches Kriegsschiff, das im Juli in der Abi Qir Bucht in Ägypten gefunden wurde, ist eine Entdeckung aus der hellenistischen Ära. Heraklion - auch bekannt als Thonis - wurde Ende des 2. Jahrhunderts v.Chr. von Naturkatastrophen heimgesucht. Das Schiff dockte in der Nähe des Amun-Tempels an, als die gesamte Stadt zusammenbrach und es unter den Trümmern begrub.