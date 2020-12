Anne-Sophie Mutter: "Sind wir nun eine Kulturnation, oder sind wir es nicht?"

Bei einem Gottesdienst im Hamburger Michel am Wochenende spielte Anne-Sophie Mutter - und appellierte an die Zuhörer, zu spenden – zugunsten der rund 55.000 freischaffenden Klassik-Musikerinnen und -Musiker in Deutschland, bei denen es buchstäblich heißt: Nicht spielen, nicht verdienen. Auch der Hamburger Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper Kent Nagano nahm an dem Gottesdienst teil.

Die staatliche Hilfe, die in Deutschland bisher für betroffene Künstler geleistet wurde, "war zu wenig und kam zu spät", sagte Mutter. Sie habe Briefe empfangen von Familienmitgliedern von Musikern, die während des effektiven Berufsverbots aus Verzweiflung sogar Selbstmord begangen hätten.

Während der Pandemie war Mutter stets eine lautstarke Kritikerin behördlicher Einschränkungen von Kultur- und vor allem Klassikveranstaltungen. Dennoch ist sie keine Gegnerin der jüngst angekündigten bundesweit strengen Einschränkungen im öffentlichen Leben, die am Mittwoch (16.12.2020) beginnen sollen. Der DW in Hamburg sagte sie: "Im Moment ist der ganze harte Lockdown der einzige Weg, Menschenleben zu schützen."

In guter Gesellschaft

Die 57-jährige Geigerin ist bei Aktionen dieser Art nicht allein. Auch die mexikanisch-amerikanische Dirigentin Alondra de la Parra trat jüngst in einer Benefizveranstaltung an der Stuttgarter Oper auf. Am Wochenende stimmte Papst Franziskus in den Chor der Hilferufe ein, als er sich mit Musikern im Vatikan traf. Die Welt brauche Schönheit, um nicht in Verzweiflung zu versinken, sagte er bei einem Treffen mit Musikern des italienischen TV-Weihnachtskonzerts am Samstag. In der Verlorenheit der Pandemie sei dies noch wichtiger geworden. Künstlerisches Schaffen könne Licht hervorbringen und das Schöne ein Gefühl von Hoffnung erzeugen, so das Kirchenoberhaupt.

Peter Maffay am Schirm, Moderator Jan Köppen auf der Bühe bei der #lauterwerden-Pressekonferenz

Nicht nur die klassische Musikbranche ist von der Pandemie hart getroffen. Unter dem Hashtag #lauterwerden kamen am 12. und 13. Dezember die deutschen Rock-, Pop- und Soulmusiker Peter Maffay, Johannes Oerding, Adel Tawil, The BossHoss, die Fantastischen Vier, Joy Denalane, Milky Chance, Rea Garvey, Fritz Kalkbrenner, LEA und Eskimo Callboy zu einer Onlineveranstaltung zusammen.

Sie machten auf andere Betroffene aufmerksam - und zwar auf die Menschen, die in der Veranstaltungsbranche beschäftigt - oder eben nicht beschäftigt - sind. "Ohne die Crews gibt es weder Konzerte noch Festivals", sagte Peter Maffay. Die Bühnenausstattung für das publikumsfreie Online-Event war symbolträchtig opulent. "Ohne Livemusik wird es still", fügte Maffay hinzu. "Wir wollen den Menschen eine Stimme geben, die hinter den Kulissen arbeiten. Gemeinsam überstehen wir diese schwierige Zeit."

Musik oder Religion?

Währenddessen trafen sich am Sonntag (13.12.2020) auch rund 40 Musiker beim "Hope Songs Festival 2020" in Dortmund. Bei dieser Internetveranstaltung wurden Spenden für christliche Musiker gesammelt.

Anne-Sophie Mutter, die in den vergangenen Wochen in Kirchen in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und in anderen Städten aufgetreten war, beschreibt das Musizieren vor Livepublikum für sich ganz persönlich als "eine Art Gottesdienst" – aber einen, der jenseits der Konfessionen liegt: "Deshalb ist die Musik so eminent wichtig in unserer Gesellschaft, weil es das einzige Band ist, das uns verbindet, egal welche kulturellen Wurzeln oder welche Glaubensbekenntnisse wir in uns tragen. Es ist eine Umarmung, die wir dringend benötigen und die völlig antiviral ist."

Mutter wird von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern ihrer Stiftung begleitet, hier: Wei Lu, Lionel Martin und Hwayoon Lee im Berliner Dom

Die Auftritte in Kirchen hatten aber auch einen ganz praktischen Aspekt, so Mutter – und zwar den, dass es zur Zeit einfach keine Alternativen gibt, auch nicht beim "Lockdown light" der vergangenen Wochen: "Es bleiben uns sonst keine Foren außer der Straße."

Dass zwar Gottesdienste, nicht aber Konzertveranstaltungen stattfinden dürfen, dafür hat Mutter kein Verständnis. Ihr geht es aber nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen: "Dass die ganze Kunstlandschaft zusammen mit Bordellen und Nagelstudios als ganz entbehrliche Freizeitbeschäftigung zur Seite gewischt wurde, ist falsch und zutiefst beleidigend. Sind wir nun eine Kulturnation, oder sind wir es nicht?"

Auch bescheidenere Aktionen wie die musikalische Begleitung von Gottesdiensten werden in den kommenden Wochen pausieren müssen. Anne-Sophie Mutter beschäftigt jedoch das, was danach kommt. Sie bezieht sich auf Studien, die belegen, dass Konzertveranstaltungen bei Einhaltung von Hygieneregeln nicht zu Superspreader-Events werden: "Es muss überlegt werden, wie man die Kunst in den Alltag zurückbringen kann unter ganz vernünftigen, auch wirtschaftlich realistischen Hygienekonzepten, von denen es genügend im europäischen Ausland wie auch in Asien gibt. Da wäre ein Blick über den eigenen Teller auch sehr lehrreich."