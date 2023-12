Angriffe im Roten Meer: Wer sind die Huthis?

Die radikale Miliz hat den Jemen in einen Bürgerkrieg gestürzt, nun fordern sie durch Angriffe die Schifffahrt im Roten Meer heraus. Israel betrachten sie als Feind. Wofür stehen die Huthis und was wollen sie erreichen?

Flankierend zum Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas, greifen die jemenitischen Huthi-Milizen seit Wochen Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und anderen Waffen an. Ein Schiff, die zum Unternehmen eines israelischen Geschäftsmanns gehörende "Galaxy Leader", hatte die Gruppe Mitte November entführt. Inzwischen drohen die Huthis, jedes Schiff auf dem Weg nach Israel anzugreifen, solange nicht der Transport von weiteren Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen erlaubt wird.

Die Attacken der Huthis auf die internationale Seefahrt sind so heftig, dass vier internationale Reedereien angekündigt haben, ihre Schiffe nicht mehr durch die Meerenge Bab al-Mandab zu schicken; eine der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Wer sind die Huthis? Was sind ihre Ziele? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Herkunft und Identität

Die Huthis entstammen einem Stammesverband aus einem bergigen, an Saudi-Arabien grenzenden Gebiet im Norden des Jemen. Konfessionell zählt dieser sich der Stammesverband zu den Zaiditen, einer Rechtsschule innerhalb des schiitischen Islams. Anders als viele andere Schiiten glauben die Zaiditen nicht an die Rückkehr eines verborgenen Imams, des so genannten Mahdi. Die Zugehörigkeit der Huthis zum schiitischen Islam ist aber eine wichtige Grundlage für ihre guten Verbindungen zum Iran, der sich als Vormacht und Interessenvertreter der Schiiten in der Region versteht.

Im Jemen stellen die Zaiditen ein gutes Drittel der gesamten Bevölkerung. Als politische und dann auch militärische Bewegung aus den Reihen der Zaiditen reicht die Entstehungsgeschichte der Huthi-Bewegung bis in die 1990er-Jahre zurück. Ihre Vorgängerorganisation wurde 1994 von Hussein Badredddin al-Huthi gegründet, einem ehemaligen jeminitischen Abgeordneten, der sich mit der Bewegung gegen die Politik des damaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh wandte.

Machtdemonstration: Huthi-Rebellen auf einem Pick-Up Bild: Hani Mohammed/dpa/AP/picture alliance

Die Huthis und der Bürgerkrieg

Immer lauter warfen die Huthis seit dem sogenannten Arabischen Frühling 2011 der jeminitischen Zentralregierung in Sanaa vor, die Zaiditen zu marginalisieren und deren Rechte zu unterdrücken. Zugleich unterstellten sie der Regierung eine übergroße Nähe zu Israel und den USA. Unter Berufung auf diese Vorwürfe erhoben sich die Huthis 2014 gegen die Regierung des damaligen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. Dieser konnte sich nur dank einer von Saudi-Arabien angeführten internationalen Militärallianz im Amt halten. Die Allianz kämpft seit 2015 gegen die Huthis - letztlich ohne Erfolg.

Die von Saudi-Arabien gestützte Regierung kontrolliert den Süden des Landes, die Huthis dagegen den Norden. Sie werden dabei vom Iran unterstützt. Darum gilt der jemenitische Bürgerkrieg auch als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Die Huthis verfügen über Panzer, Fahrzeuge, Lenkflugkörper und Raketen, die sie laut eigenen Angaben vor allem aus Beständen der regulären jemenitischen Armee erobert haben.

Der Krieg im Jemen hat den Vereinten Nationen zufolge zu einer der schlimmsten humanitären Krisen weltweit geführt. Im April 2022 handelten die Konfliktparteien einen sechsmonatigen Waffenstillstand aus. Obwohl dieser längst abgelaufen ist und sich die Kriegsparteien auf keine Verlängerung einigen konnten, schweigen seitdem überwiegend die Waffen.





Angriff im Roten Meer: Huthi-Kämpfer entführen das Frachtschiff "Galaxy-Leader", November 2023 Bild: Houthi Media Center/AP/picture allaince

Radikale anti-israelische Ideologie

Der ideologische Kurs der Huthis lässt sich bereits aus ihrem Wahlspruch ableiten: "Gott ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch den Juden, Sieg für den Islam." In ihrem Herrschaftsgebiet im Norden des Jemen haben sie eine strenge islamistische Ordnung etabliert. Die religiöse Militanz verbinden sie mit einem straffen antiwestlichen und antiisraelischen Kurs. Auch der Name, den die Huthis selbst für sich benutzen - "Ansar Allah" (Gottes Helfer, Gottes Unterstützer) - spiegelt diesen Geist.

Nicht erst seit der jemenitischen Wiedervereinigung im Jahr 1990 haben sich die jemenitischen Regierungen zumeist klar pro-palästinensisch positioniert, wie die meisten arabischen Regierungen. Diese Grundhaltung haben die Huthis jedoch noch einmal deutlich radikalisiert. Damit treffen sie auch auf viele Sympathien in der Bevölkerung.

Verhältnis zum Iran

Die Huthis gelten als enge Verbündete der iranischen Regierung. Die Huthis selbst sehen sich als Teil einer so genannten "Achse des Widerstands" gegen Israel und die USA, der auch die libanesische Hisbollah, verschiedene irakische Milizen und das syrische Regime zugerechnet werden, erläuterte der Politologe Hamidreza Azizi von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im Gespräch mit der DW. Jedoch unterschieden sich die Huthis von anderen Partnern Irans. Zum einen seien sie weniger stark vom Iran abhängig als etwa die libanesische Hisbollah, zum anderen unterstünden sie nicht direkt dem iranischen Kommando- und Kontrollsystem, meint Azizi.

Einwandfrei klären lässt sich dies allerdings nicht. Denn in welchem Maß Iran die Huthis unterstützt und diese umgekehrt Vorgaben aus Teheran befolgen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Dass Iran bei den jüngsten Angriffen der Huthis auf Schiffe im Roten Meer eine größere Rolle gespielt hat, sei allerdings zweifelhaft, meint Fabian Hinz, Spezialist für Verteidigungs- und Militäranalysen am Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS), im Interview mit der DW.

Innenpolitische Motive

Für den Krieg im Gazastreifen machen die Huthis allein Israel verantwortlich - ungeachtet des blutigen Angriffs der in Deutschland, der EU, den USA und weiteren Staaten als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel am 7. Oktober mit rund 1200 Todesopfern. Die Angriffe auf Schiffe wie auch die von ihnen bisher in Richtung Israel abgefeuerten Raketen sehen die Huthis als "Vergeltung" für die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen.

Die Attacken der Huthis stellen nach Ansicht vieler Experten bisher keine ernsthafte militärische Gefahr für Israel dar - sie wurden bislang auch alle abgefangen. Vielmehr seien sie eine Art innenpolitischer Botschaft der Huthis, meint Farea al-Muslimi, Forschungsstipendiat für den Nahen Osten und Nordafrika bei Chatham House, einer in London ansässigen Denkfabrik. Im Gespräch mit der DW betonte er: "Dieser Krieg ist eine einmalige Gelegenheit für die Huthi-Gruppe, ihrer lokalen Bevölkerung ihre pro-palästinensische, anti-israelische und anti-amerikanische Position zu demonstrieren." Israel werde dadurch aber "wahrscheinlich nicht mit einer substanziellen neuen Kriegsfront konfrontiert".

Präsenz der US-Marine im Roten Meer: Blick auf den Zerstörer USS Carney, eine Aufnahme von 2019 Bild: .S. Navy photo/abaca/picture alliance

Eskalationsgefahr im Roten Meer

Die USA und andere Länder, auch Deutschland, warnen die Huthis davor, ihre Angriffe fortzusetzen. Der US-Sondergesandte für den Jemen, Tim Lenderking, erklärte, die US-Regierung strebe eine "möglichst breite" maritime Koalition an, um die Schiffe im Roten Meer zu schützen und den Huthis zu signalisieren, dass Angriffe nicht toleriert würden. Doch die Huthis geben sich bislang unbeeindruckt. Sie wollen trotz "der Drohungen aus den USA, Israel und dem Westen" weiterhin die "palästinensische Sache unterstützen", erklärte ein Sprecher der Miliz. Feindliche Handlungen "gegen den Jemen" würden schwerwiegende Folgen haben, drohte er im arabisch-sprachigen pro-iranischen Fernsehsender Al Mayadeen.



Damit gehen die Huthis freilich ein Risiko ein. Denn käme es zu einer internationalen Allianz unter Führung der USA, könnte diese ihnen im Falle einer direkten Konfrontation enormen militärischen Schaden zufügen. Ein Angriff könnte aber auch zur Solidarisierung von Teilen der Bevölkerung mit den Huthis führen und deren Herrschaft weiter festigen. Offen ist auch, wie sich der Huthi-Verbündete und -Mentor Iran in einem solchen Fall verhalten würde.