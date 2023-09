Anastacia feiert Popmusik aus Deutschland

Ein Geschenk für ihre deutschen Fans sei dieses Album, sagt Anastacia über "Our Songs". Die 55-jährige US-Sängerin mit der souligen Stimme hat Hits von deutschen Stars wie Udo Lindenberg, Sarah Connor, auch den Toten Hosen, Tokio Hotel und den Scorpions gecovert. Das ist erst einmal nichts Neues, so etwas machen viele Musiker. Aber nur einige der Songs, die Anastacia ausgewählt hat, sind auch im Original auf Englisch - wie etwa "Supergirl" von Reamonn, "Forever Young" von Alphaville oder "Still Loving You" von den Scorpions. Und daher ist das Besondere an dem Album, dass Anastacia die deutschsprachigen Originale auf Englisch singt.

Was sie zu diesem Projekt bewegt hat, erklärte sie der Deutschen Presseagentur (dpa) so: "Deutschland war immer ein wunderbarer Markt für mich. Die Leute mochten mich für meine englischen Songs. Ich möchte nun diesen schönen deutschen Liedern in meiner Sprache eine Ehre erweisen."

Vorgeschmack: "Tage wie diese" von den Toten Hosen

Im April 2023 veröffentlichte Anastacia die erste Single "Best Days" aus dem Album. Es ist eine frei ins Englische übersetzte Version der Hymne "Tage wie diese" von der Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen.

Englische Versionen der ursprünglich deutschsprachigen Lieder zu kreieren - wie etwa "Cello" von Udo Lindenberg - war eine anspruchsvolle Aufgabe, so Anastacia. "Sowas habe ich noch nie zuvor gemacht," erklärte sie der dpa, schließlich sei sie ja auch keine professionelle Übersetzerin. Sie spreche kein Wort Deutsch und habe zunächst einmal nicht gewusst, wie sie das anstellen sollte.

Doch am Ende zählte der Song - und nicht die Sprache. Für die Sängerin mit der kantigen Reibeisenstimme ist es am wichtigsten, dass ein Song gut ist. "Nur weil er auf Deutsch ist, heißt das nicht, dass es kein guter Song ist; ich verstehe ihn nur nicht."

Andere große Stars haben ähnliche Experimente gemacht. Nur umgekehrt. Die Beatles etwa haben zwei ihrer Hits auf Deutsch herausgebracht ("Sie liebt dich - She loves You" und "Komm, gib mir deine Hand - I Wanna Hold Your Hand"), David Bowie sang "Helden" ("Heroes") und Elvis Presley trällerte in seiner Militärzeit in Deutschland das alte deutsche Volkslied "Muss i denn zum Städtele hinaus" ("Wooden Heart").

Plötzlich waren die Hits da

Anastacia Lyn Newkirk wurde am 17. September 1968 in Chicago geboren. In den späten 1990ern - nach Jahren missglückter Karriereversuche im Musikbusiness - wollte sie Kinderpsychologin werden.

Doch die Musik ließ sie nicht los. 2000 veröffentlichte die Singer-Songwriterin ihr erstes Studioalbum "Not That Kind". Es erreichte die Top 10 in acht Ländern in Europa und Asien. Die Singles "I'm Outta Love" und "Not That Kind" wurden wahre Chartstürmer. Im Jahr 2001 folgte "Freak of Nature".

Die Sängerin feierte weitere kommerzielle Erfolge mit internationalen Hits wie "Paid My Dues" und "One Day in Your Life". Ihr Song "Boom" wurde zur offiziellen Melodie der Fußballweltmeisterschaft 2002.

Eine Brille mit getönten Gläsern zu tragen, gehört zu Anastacias Markenzeichen (Bild von 2021) Bild: Manuele Mangiarotti/IPA/Venezia2020/picture alliance

Damals sagte sie dem Musikmagazin Billboard: "In 'Paid My Dues' geht es um die Musikindustrie. Jahrelang wurde mir gesagt, meine Stimme sei zu schwarz, ich solle mir Kontaktlinsen zulegen und die Brille weglassen, ich sei zu aufdringlich - die Liste ist lang. Jetzt sind das genau die Dinge, auf die die Leute anspringen."

Musik trotz Krebs

Anastacia hat im Laufe ihres Lebens gegen zahlreiche Krankheiten gekämpft, darunter Brustkrebs und Morbus Crohn, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die heftige Schmerzen verursacht. Sie ist eine entschiedene Verfechterin der Krebsvorsorge, insbesondere bei jüngeren Frauen, und weist immer wieder darauf hin, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen wie etwa die Mammographie sind. Sie war 34, als bei ihr zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert wurde.

Anastacia kämpfte erfolgreich gegen den Krebs Bild: Alexander Raemy/Geisler-Fotopress/picture alliance

Nach ihrer Krebserkrankung kehrte die ehemalige Tänzerin auf die Bühne zurück, brachte neue Hits wie "Left Outside of Love" und "Sick and Tired" heraus und ging auf Tournee. Auch im Duett mit dem italienischen Superstar Eros Ramazzotti gelang ihr mit "I Belong To You" ("Il Ritmo Della Passione") 2006 ein Hit.

Auch wenn die musikalischen Erfolge kleiner wurden, produzierte sie weiter Platten - das letzte Studioalbum "Evolution" kam 2017 heraus. Nun also nach sechs Jahren Pause "Our Songs".

"Was man sieht, ist das, was man bekommt"

Anastacias Gesang wurde mit dem von Tina Turner, Whitney Houston und Aretha Franklin verglichen. Aufgrund ihrer kraftvollen Stimme und Statur wurde sie häufig als "die kleine Dame mit der großen Stimme" bezeichnet.

"Ich bete nur, dass die Leute begreifen, woher ich als Künstlerin komme. Ich bin nicht so tiefgründig, ich bin nicht so geheimnisvoll. Versuchen Sie nicht, aus mir schlau zu werden. Ich bin ein sehr offenes Buch", sagte sie einmal gegenüber dem US-amerikanischen Musikmagazin Billboard. "Was man sieht, ist auch das, was man bekommt."

Adaption aus dem Englischen: Silke Wünsch