Alltags-Rassismus in Amerikas Städteplanung

Noch heute gibt es in der Stadtplanung und Architektur der USA zahllose Beispiele, wie People of Color von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden. Das hat eine lange Tradition: Ganze Städte wurden nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs im Rahmen der Jim-Crow-Gesetzgebung bewusst nach Rassentrennung aufgeteilt - jahrzehntelang. In der Zeit davor spiegelten die "Sklavenviertel" Jahrhunderte des Missbrauchs und der Unterdrückung in der Neuen Welt wider.

Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York untersucht nun verschiedene architektonische Ansätze, die diesen Ungerechtigkeiten begegnen wollen. Die Ausstellung "Reconstructions: Architecture and Blackness in America" ("Rekonstruktionen: Architektur und Schwarzsein in Amerika") zeigt - so die Organisatoren - Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte auf, die "in fast jedem Aspekt des amerikanischen Designs eingebettet sind".

Die Design-Entwürfe von Germane Barnes adressieren konkret schwarze Identitäten in Miami.

"Rassistische" Architektur

Wie die Rassentrennung amerikanische Städte bis in die Gegenwart hinein strukturiert, ist eine zentrale Frage der Ausstellung. Sie ist Teil der vor mehr als einem Jahrzehnt gestarteten Reihe "Issues in Contemporary Architecture" ("Probleme in Gegenwartsarchitektur"). Der Gedanke, dass Architektur "rassistisch" sein könnte, mag seltsam klingen, aber auch Bauwerk und Stadtplanung kann gesellschaftliche Spaltung und Hass fördern.

Ob im Südafrika der Apartheid-Ära oder im Umgang mit den Rohingya-Flüchtlingen im Bangladesch des 21. Jahrhunderts: Die Menschen haben Design, Konstruktion und Stadtplanung immer wieder genutzt, um Vorurteile zu zementieren und Unterdrückte Bevölkerungsgruppen an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Die USA bilden dabei keine Ausnahme.

Sekou Cooke, einer der zehn in der Ausstellung "Reconstructions" gezeigten Künstler, konstatiert dazu: "Von Sklavenquartieren und Farmsiedlungen im amerikanischen Süden über städtische Ghettos und Slums im Nordosten der USA nach der Einwanderung, bis hin zu öffentlichen Wohnungsbauprojekten in allen amerikanischen Städten, waren die vorherrschenden Räume schwarzer Besiedlung in diesem Land übrig gebliebene, wegwerfbare und charakterlose Umgebungen."

Hoffnung in hoffnungsloser Umgebung

In der Tat mögen die Stadtbezirke, die den Afroamerikanern direkt oder indirekt zugewiesen wurden, oft düster und hoffnungslos erscheinen. Cooke hebt jedoch unerwartete Möglichkeiten hervor, die sich aus solchen Widrigkeiten ergeben. Mitglieder der schwarzen Gemeinschaft hätten aus der Unterdrückung heraus dort ihre eigenen kulturellen Orte geschaffen.

Die schwarze Befreiung ist für Mario Gooden verbunden mit einem Verständnis von Raum in der industriellen Revolution.

"Aus diesen entwerteten Räumen entstanden einige der wertvollsten kulturellen Beiträge Amerikas - der Blues, Jazz, die Harlem Renaissance und der Hip-Hop. Die schwarze Identität wurde nicht durch die Unterdrückung und Banalität dieser Umgebungen definiert, sondern setzte sich durch, um neu zu definieren, wie der öffentliche Raum konzipiert und genutzt wird", erklärt der Künstler.

Kulturelles Erwachen

Neben dem systemischen Rassismus präsentiert die Ausstellung hauptsächlich neu in Auftrag gegebene Arbeiten von Architekten, Designern und Künstlern, die "Wege erforschen, wie Geschichten sichtbar gemacht und Gerechtigkeit aufgebaut werden können".

Die Arbeiten zeigen, wie People of Color und marginalisierte Gemeinschaften "kulturelle Räume, Formen und Praktiken als Orte der Imagination, Befreiung, des Widerstands und der Verweigerung" nutzen können und genutzt haben.

Emanuel Admassu macht seine eigene Migration von Äthiopien zum Thema, hier als Überquerung des Atlantik.

Emanuel Admassu, der ursprünglich aus Äthiopien stammt und in den USA seine Heimat gefunden hat, erklärt das genauer: "Wenn Architektur eine Disziplin ist, die den Raum einschließt und ihn messbar und ausbeutbar macht, dann existieren die räumlichen Praktiken, die in der Black-Radical-Tradition arbeiten, außerhalb der Architektur, als Verweigerungen der Messbarkeit."

Es seien "aggressive Neuinterpretationen" und radikale Konzepte notwendig, um die Plätze zu rekonstruieren, die schwarze Identitäten nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Gesellschaft einnehmen sollen.

Ringen um Sichtbarkeit

Künstler wie Admassu und Cooke fordern "Blackness" letztlich nicht nur im kulturellen, sondern auch im physischen Raum. In der Einführung der Ausstellung heißt es: "Wenn die US-Regierung es nach der Sklaverei nicht geschafft hat, die historischen Ungerechtigkeiten gegenüber schwarzen Gemeinschaften - Gemeinschaften, die sie aktiv an den Rand zu drängen suchte - erfolgreich zu berücksichtigen und anzugehen, dann versucht 'Reconstructions', die Architekturdiskurse in Amerika wieder auf die Geschichte von Schwarzsein zu konzentrieren."

Jedes Projekt, das in "Reconstructions" gezeigt wird, schlägt eine Intervention vor, von "den Veranden von Miami und den Bayous von New Orleans bis zu den Autobahnen von Oakland und Syracuse."

Die Ausstellung im MoMA ist hoch aktuell und beginnt weniger als ein Jahr nach der Tötung von George Floyd.

Mario Gooden, ein weiterer in der MoMA-Ausstellung gezeigter Künstler, verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass "schwarzen Amerikanern das Recht und der Zugang zu öffentlichem Raum und öffentlichen Unterkünften im Laufe der Geschichte der Vereinigten Staaten systematisch verweigert wurde".

Verdrängungspraxis der ersten Welt

Aber es ist nicht nur die Besetzung von architektonischem Raum - sei es ein Gebäude oder eine Straße -, die den räumlichen Aspekt der Unterdrückung verkörpert. Selbst im 21. Jahrhundert braucht man nicht weit zu schauen, um Beispiele für systemische Ungerechtigkeit zu entdecken, die in die amerikanische Stadtlandschaft eingebaut ist.

Viele urbane Stadtzentren in den USA wurden im Laufe der Jahre von der weißen Mittelschicht verlassen, die lieber in ihre mit Zäunen und Gärten geschützten Häuser in den Vorstädten flüchtete. Während Obdachlose und arme Farbige in die zentralen Innenstädte zogen. Einzelne US-Städte versuchten, diese Milieus getrennt voneinander zu halten, als würden soziale Probleme und rassistische Ungerechtigkeiten gar nicht existieren.

Eindrucksvolle Skyline von Houston: die Menschen bewegen sich bevorzugt in Tunneln, um die Stadt zu meiden.

Die texanische Megastadt Houston zum Beispiel hat ein klimatisiertes Tunnelsystem eingerichtet, damit Besucher und besser gestellte Einheimische nicht mit armen Verhältnissen in der oberirdischen Stadt konfrontiert werden: Alle 95 Blöcke von Downtown Houston sind über sechs Meilen unterirdischer Tunnel miteinander verbunden. Die Eingänge zu diesen Tunneln werden von Sicherheitskräften bewacht, die - in vielen Fällen - auch Mitglieder verschiedener Gemeinschaften der People of Color sind.

Improvisation als Lebensstil

Versuche, zumindest einige Innenstädte zu sanieren und die Bevölkerung zu verjüngen, sind in vielen Fällen gescheitert. Die Gentrifizierung hat arme Menschen mit geringen oder ganz ohne Einkommen weiter verdrängt. Der Künstler Sekou Cooke sieht solche Praktiken als "gewaltsame Platzierung und Verdrängung" an - ein Armutszeugnis für die USA.

"Reconstructions: Architecture and Blackness in America" wird vom 27. Februar bis 31. Mai 2021 im Museum of Modern Art (MoMA) in New York zu sehen sein. Die Schau musste aufgrund der COVID-19-Bestimmungen verschoben werden. Der Zutritt zum MoMA ist derzeit nur per Vorverkaufsticket möglich, um die soziale Distanz zu gewährleisten. Die Tickets müssen online reserviert werden.